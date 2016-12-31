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۱۱ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۰۰

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خبر داد :

راه اندازی دوره های مشترک تربیت تکنسین با کشور آلمان

راه اندازی دوره های مشترک تربیت تکنسین با کشور آلمان

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از راه اندازی دوره های کوتاه مدت تربیت تکنسین در مقطع کارشناسی با کشور آلمان خبر داد.

مسعود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعاملات علمی بین المللی با دیگر کشورهای خارجی گفت: در بخش بین‌الملل بازدیدهایی از کشورهای آلمان، کردستان عراق و عراق داشته و با کشورهای اروپایی دیگری نیز که از طریق وزارت علوم به ایران آمده‌اند جلساتی را برگزار کرده ایم.

وی ادامه داد: همچنین با فرانسه صحبت هایی داشته و بناست با کانادا دوره هایی را راه اندازی کنیم.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: دانشگاه فنی و حرفه ای در مقطع کارشناسی با کشور آلمان دوره های کوتاه مدت را برای تربیت تکنسین راه اندازی می کند.

وی ادامه داد: چون دانشگاه فنی و حرفه ای تحصیلات تکمیلی ندارد در مقطع لیسانس با کشور آلمان دوره های کوتاه مدت برگزار می کنیم و پایلوتی می شویم برای تربیت تکنسین به معنی سرویس دهی به شرکت های خارجی که محصولات شان را در ایران عرضه می کنند.

شفیعی افزود:  آلمانیها خیلی از این موضوع استقبال کردند. تاکنون چندین تفاهم نامه ای منعقد شده و هیات اخیری که از آلمان آمده بود، آنها نیز محور کار خود را فنی و حرفه ای اعلام کردند.

کد مطلب 3863836
زهرا سیفی

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