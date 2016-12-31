راه اندازی دوره های مشترک تربیت تکنسین با کشور آلمان

مسعود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعاملات علمی بین المللی با دیگر کشورهای خارجی گفت: در بخش بین‌الملل بازدیدهایی از کشورهای آلمان، کردستان عراق و عراق داشته و با کشورهای اروپایی دیگری نیز که از طریق وزارت علوم به ایران آمده‌اند جلساتی را برگزار کرده ایم.

وی ادامه داد: همچنین با فرانسه صحبت هایی داشته و بناست با کانادا دوره هایی را راه اندازی کنیم.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: دانشگاه فنی و حرفه ای در مقطع کارشناسی با کشور آلمان دوره های کوتاه مدت را برای تربیت تکنسین راه اندازی می کند.

وی ادامه داد: چون دانشگاه فنی و حرفه ای تحصیلات تکمیلی ندارد در مقطع لیسانس با کشور آلمان دوره های کوتاه مدت برگزار می کنیم و پایلوتی می شویم برای تربیت تکنسین به معنی سرویس دهی به شرکت های خارجی که محصولات شان را در ایران عرضه می کنند.

شفیعی افزود: آلمانیها خیلی از این موضوع استقبال کردند. تاکنون چندین تفاهم نامه ای منعقد شده و هیات اخیری که از آلمان آمده بود، آنها نیز محور کار خود را فنی و حرفه ای اعلام کردند.