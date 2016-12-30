بانوان لارستانی صدرنشین لیگ برتر هندبال باقی ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هشتم لیگ برتر هندبال بانوان امروز جمعه ۱۰ دی ماه ۳ دیدار برگزار شد که تیم شهید چمران لارستان توانست میهمان خود هدف پویان قم را شکست دهد و با اقتدار صدرنشین این مابقات باقی بماند.

بانوان لارستانی در این دیدار ۳۱ بر ۲۱ حریف خود را پشت سر گذاشتند.

بر اساس این گزارش، شهرآورد اصفهان نیز بین تیم‌های ذوب آهن و فولاد مبارکه سپاهان به سود ذوب آهن به پایان رسید و دیدار شهرداری بم و هیات البرز به سود هیات البرز به پایان رسید.

تداوم قعرنشینی لوله آ.اس شیراز

تیم لوله آ.اس شیراز در هفته دهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در مقابل حریف خوزستانی خود تن به شکست داد.

در هفته نخست از دور برگشت لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور تیم لوله آ اس شیراز و پالایش نفت آبادان در خانه بسکتبال شیراز مقابل هم قرار گرفتند که تیم پالایش نفت آبادان با نتیجه ۸۹بر۷۵ صاحب برتری شد.

تیم لوله آ اس در حالی دور دوم این مسابقات را با شکست آغاز کرد که در نیم فصل نیز توفیقی نداشت و با ۹ شکست و ۹ امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار گرفته بود.

در پایان هفته دهم این رقابت ها تیم لوله آ اس با ۱۰ باخت در رده دهم جدول ۱۰ تیمه لیگ برتر بسکتبال قرار گرفته است