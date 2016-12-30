به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صباحی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه کرمان با گرامیداشت ۹ دی اظهار داشت: مردم ایران همواره نسبت به انقلاب، نظام، اسلام و ولایت وفادار بوده‌اند و حماسه ۹ دی سمبل وفاداری مردم به انقلاب و رهبری است.

وی، مردم کرمان را نیز از وفادارترین مردم کشور خواند و افزود: مردم کرمان از هر فرصتی برای پشتیبانی از نظام اسلامی و مقام معظم رهبری استفاده می کنند و حماسه ۹ دی در واقع فضایی برای نمایش این ارادت و وفاداری بود و خوشبختانه مردم کرمان نیز مانند دیگر مردم ایران اسلامی سربلند از این آزمون بیرون آمدند.

وی همچنین ۱۶ دی ماه، روز شهدای دانشجو را گرامی داشت و بیان کرد: دانشجویان نقش بسیار مهمی در تولید علم و پویایی و نشاط در فضای علمی کشور دارند اما حق آنها به درستی ادا نشده و از آنان به خوبی یاد نمی شود.

صباحی یادآور شد: دانشجویان در همه عرصه های فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی همواره نقش مهم و اثرگذاری ایفا کرده اند و حضور دانشجویان در دوران دفاع مقدس نیز چشمگیر بود و از این قشر نیز شهدای بسیاری تقدیم نظام اسلامی شد.

امام جمعه موقت کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک سال نو میلادی به هموطنان مسیحی اظهار داشت: ایران اسلامی نماد زندگی مسالمت آمیز ادیان در کنار یکدیگر است و دیدار با رهبر معظم انقلاب با خانواده شهدای مسیحی نیز نشان از احترام ملت ایران به ادیان مختلف است.