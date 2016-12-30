پیروزی نفت تهران برابر سپاهان در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور بعدازظهر امروز با دیدار تیم های سپاهان اصفهان و نفت تهران در ورزشگاه نقش جهان پیگیری شد که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر نفت به پایان رسید. ایمان مبعلی(۴+۴۵) از روی نقطه پنالتی برای نفت گل زد.

در این دیدار که با استقبال خوب تماشاگران همراه شد دو تیم در نیمه اول نمایش کم رمقی داشتند و نتوانستند موقعیت هایی را روی دروازه یکدیگر ایجاد کنند.

مصدومیت محمد قاضی مهاجم تیم فوتبال نفت تهران مهمترین اتفاق نیمه اول بود که نتوانست به بازی ادامه بدهد و تعویض شد. در اواخر نیمه اول تیم نفت صاحب یک ضربه پنالتی شد که این ضربه را ایمان مبعلی به گل تبدیل کرد.