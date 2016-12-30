به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، با توجه به مقایسه کیفیت هوای تهران در سال های ۹۲ و ۹۵ مشخص شد طی مدت مشابه تا ۱۰ دی ماه روند کیفیت هوای تهران روند رو به رشدی داشته است.

بنا بر این جدول، تعداد روزهای پاک در سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ از سه روز پاک به ۱۵ روز پاک افزایش یافته است .



همچنین طی این مدت ، تعداد روزهای سالم از ۱۷۲ به ۲۱۱ روز افزایش یافته است. این در حالی است که تعداد روزهای ناسالم برای گروههای حساس از ۱۰۲ به ۵۳ روز کاهش یافته است .

همچنین تعداد روزهایی که هوای تهران برای کلیه گروههای جامعه ناسالم بوده است از ۹ روز به ۷ روز کاهش یافته است. این اعداد و ارقام بیانگر آن است که اقدامات و تصمیمات دولت منجر به بهبود کیفیت هوا از ۹۲ تا کنون شده است.

