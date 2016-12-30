بصیرت ملت در ۹ دی دشمنان را زمین گیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان ظهر آدینه در خلال خطبه های نماز جمعه دامغان به میزبانی مصلای امام خمینی(ره)، با بیان اینکه حضورپرشور مردم در ۹دی، عزت انقلاب اسلامی و نقش برآب شدن توطئه های فتنه گران را به همراه داشت، ابراز داشت: مردم ایران اسلامی در آن روز، حماسه به یاد ماندنی و تاریخی آفریدند و بدون هیچگونه چشمداشتی به صحنه آمدند و از ولایت فقیه و اهل بیت(ع) دربرابر دشمنان و برخواهان انقلاب اسلامی دفاع کردند.

وی افزود: ایران اسلامی در طول تاریخ۳۷ساله خود بارها و بارها فتنه های دشمنان را تجربه کرده است و اگر نبود رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و هوشیاری مردم با بصیرت و انقلابی ایران اسلامی، هیچگاه نمی توانستیم این جایگاه باعظمت را در کشورهای جهان و منطقه به دست آوریم.

امام جمعه دامغان بخش دوم سخنان خود را به مقوله ترویج امید در جامعه اختصاص داد و گفت: امروز اگر می خواهیم به جامعه امید راتزریق کنیم باید بدانیم که رفع مشکلات جامعه به خصوص جوانان یکی از مهمترین دغدغه های ما، مسئولان و عموم مردم است.

حسینیان با طرح این سوال که امروز معلوم نیست مسئول حل مشکلات جوانان و اشتغال دامغان چه کسی است؟ ابراز داشت: مسئولان باید به معنای واقعی و در عمل خدمتگزار مردم باشند حال آنکه در این شهرستان ودر بخش های آب شرب و کشاورزی، جوانان، مسکن و اشتغال مشکلات فراوانی را مشاهده می کنیم که باید در رفع انها اقدامی عاجل کرد.

وی با بیان اینکه مسئولیت به معنای نوکری مردم است، افزود: مسئولان دامغان باید برای حل مشکلات شهرستان گام بر دارند و از آن به سادگی عبور نکنند چرا که ما معتقد هستیم داشتن قدرت، هدف نیست بلکه وسیله ای برای خدمت قلمداد می شود و مسئولان ما باید برای خدمت بی منت به مردم به خوبی استفاده کنند امروز باید اعلام کنم که بنده از مردم دامغان حمایت می کنم و نخواهم گذاشت حق مردم این شهرستان در همه بخش ها ضایع شود.

امام جمعه دامغان با بیان اینکه موضوع تکدی گری در سطح دامغان و اشتغال در کنار دیگر مشکلات دو اولویت مسئولان باشد، گفت: باید مسئولان در حل این معضلات تلاش کنند.

حسینیان با انتقاد از پلمپ چاه های آب کشاورزی توسط اداره امور منابع آب شهرستان دامغان، ابراز داشت: این اداره باید در انجام این کار خود تجدید نظر کند چرا که اقتصاد مردم کشاورزی روستاهای دامغان به آب بستگی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود و با بیان اینکه دانشگاه ها محل بی حجابی نیست، افزود: رواج پدیده بی حجابی در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دامغان انتقاد برانگیز است، نبض این مجموعه ها باید برای انقلاب و نظام باید به طپش درآید و گرنه این مراکز را نباید دانشگاه نامید لیکن ما معتقد هستیم دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ما محل و جایگاه بی حجابی و گمراهی نیست و نباید بگذاریم دانشگاه های ما به این سمت، سوق پیدا کنند.