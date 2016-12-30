بانک مرکزی مرجع ارائه آمار اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان کرج ضمن قدردانی از حضور شور مردم ولایتمدار استان البرز در سالروز گرامیداشت حماسه نهم دی که روز گذشته برگزار شد، ابراز تأسف کرد که عده‌ای آزادی خیانت‌کاران و ظلم کنندگان به‌نظام و ملت را مطالبه می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه عده‌ای وعده انتخاباتی خود را بر اساس آزادی سران فتنه مطرح کردند، گفت: حضور مردم هوشیار و بصیر ایران اسلامی مثل مشتی محکم بر دهان دشمنان خارجی و کاسه‌لیسان غرب‌گرای داخلی کوبیده می‌شود.

خطیب جمعه کرج عنصر اصلی حضور مردم درصحنه‌های مختلف را بصیرت دانست و گفت: شخص بصیر به‌موقع عمل می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز بابیان اینکه شخص بصیر به‌صورت دقیقی مراقب اوضاع زمانه است، گفت: موقعیت‌ها و عوامل مؤثر بر تحرکات اجتماعی را شناسایی کرده و برای برنامه‌های از پیش طراحی‌شده دشمنان تحلیل ارائه می‌کند.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه باید قوه تحلیل و تبیین درست مسائل را داشته باشیم، گفت: یکی از ثمرات داشتن بصیرت دشمن‌شناسی است.

وی در بخش دیگری به سالروز شهادت دانشجویانی اشاره کرد که دی‌ماه سال ۵۹ در هویزه به شهادت رسیدند و گفت: دانشجویان در آن زمان انقلابی عمل کردند و با بصیرت لازم با دشمنان این آب‌وخاک جنگیدند این مهم باید سرلوحه دانشجویان قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز ابراز امیدواری کرد که تشکل‌های دانشجویی در استان البرز به‌خوبی نقش خود را در بصیرت دهی به جامعه ایفا کنند و گفت: لازمه این مهم کسب بصیرت است.

خطیب جمعه کرج بابیان اینکه وقتی عده‌ای وانمود می‌کنند نظام اسلامی از حمایت مردمی برخوردار نیست، گفت: دانشجویان و قشر آگاه جامعه باید در این خصوص اقدام به بصیرت دهی به جامعه کنند تا این تفکر مسموم اشاعه پیدا نکند.

آیت‌الله حسینی همدانی خطاب به کسانی که معتقدند نظام از حمایت‌های مردمی برخوردار نیست، گفت: این‌ها باید بیایند و حضور مردم در سالروز حماسه نهم دی را ببینند نظام جمهوری اسلامی ایران هر زمان که نیاز به حضور مردم داشته است مردم حضوری گسترده داشته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه آمریکا چشم دیدن حضور گسترده مردم درصحنه را ندارد، گفت: استکبار و در رأس آن آمریکا نسبت به ملت ایران خیانت‌کار بوده است و با دروغ‌گویی غارتگری کرده است جنایات آمریکا و انگلیس را حافظه ملت ایران حذف نخواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز بابیان اینکه نقش آمریکا و انگلیس در جریان فتنه ۸۸ بر کسی پوشیده نیست، گفت: آقایانی که در جریان فتنه دستی بر آتش داشتند در همان سال ۸۸ برای استکبار و آمریکا نامه نوشتند که به مردم ایران فشار وارد شود از همان زمان تحریم‌های گسترده‌تری نسبت به ایران اعمال شد.

آیت‌الله حسینی همدانی به ارسال نامه از سوی ۳۰ نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور برای رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت: درخواست سال‌های دور فتنه گران امروز از زبان برخی از ایرانیان خارج از کشور مطرح می‌شود درخواستی که به‌طور سخیفان فشار بر مردم ایران را تذکر داده است.

وی بابیان اینکه خداوند تا از ملت‌ها امتحان نگیرد آن‌ها را به جایگاه بزرگی نمی‌رساند، گفت: خداوند اراده‌اش بر این است که گروه‌های مختلف را با دیگر گروه‌ها امتحان می‌کند.

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش دیگری با اشاره به اینکه حضور گسترده مردم در سالروز حماسه نهم دی پیام‌های را در برداشته است، گفت: مردم در این روز با رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعتی دوباره کرده‌اند در این روز مردم همه آمدند تا اعلام وحدت کنند این روز شاهد انسجام نیروهای ارزشی بودیم امید داریم چشم‌های که باید ببینید و گوش‌های که باید بشنوند هم ببینید و بشنوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز تأکید کرد: مردم ولایتمدار و شهیدپرور البرز آماده دفاع از ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب هستند.

وی در بخش دیگری به ارائه آمار از سوی برخی از مسئولان اشاره کرد و گفت: مسئولان ارشد کشور مواظب آمارهای ارائه‌شده باشند طبق قانون پنجم توسعه مرجع ارائه آمار خصوصاً آمار اقتصاد مرکز آمار است نه بانک مرکزی.

خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه گاهی ارائه آمار نادرست یاس و ناامیدی در جامعه ایجادمی کند، گفت: برخی آمارهای ارائه می‌شود که درست نیست و طبق آمار ارائه‌شده مردم نباید مشکلی داشته باشند.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه دغدغه طبقه متوسط جامعه وضعیت بیکاری است، گفت: وقتی طبقات محروم جامعه مشکل معیشت دارند برخی آقایان مدعی ایجاد اشتغال و نبود مشکل هستند.

وی با تأکید بر اینکه باید آمارها دقیق ارائه شود، ابراز ناامیدی کرد که بزرگواری می‌آید و می‌گوید در رشد اقتصادی موفق شده‌ایم و کشور در حوزه اقتصاد نجات پیداکرده است و دو روز بعد معاون همان شخص مدعی وجود مشکلات بسیار در حوزه رشد اقتصادی می‌شود.