۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

امام جمعه یزد:

مسئولان توان و قدرت جوانان ایرانی را باور کنند

یزد ـ امام جمعه یزد گفت: مسئولان توان و قدرت جوانان ایرانی را باور کنند و اجازه دهند جوانان رشد کرده و استعدادهایشان را شکوفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد اظهار داشت: جوانان ما در همه عرصه های صنعتی، نظامی و ... ثابت کرده اند که از توان و استعداد کافی برخوردارند اما باید به آنها اجازه دهند تا این توان را شکوفا کنند.

وی عنوان کرد: جوانان و مسئولان ما باید به این باور برسند که «می توانیم» و این موضوع باید در میان صاحبان صنایع پررنگتر شود زیرا با استفاده از توان و ظرفیت آنهاست که می توانیم به رشد اقتصادی برسیم.

ناصری تاکید کرد: صاحبان صنایع اگر تلاش کنند از خلاقیت جوانان در تولیدات خود استفاده کرده و کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، اطمینان داشته باشند که دیگر نیازی به استفاده از وسایل خارجی نیست.

وی در مورد توان نظامی کشور نیز بیان کرد: مانورهای نظامی که به دستور فرمانده کل قوا برگزار می شود، جایی برای نمایش قدرت نظامی ایران و توان جوانان این مرز و بوم است ضمن اینکه برگزاری این مانورها به منظور قوت قلب بخشیدن به مومنین اجرا می شود.

ناصری خاطرنشان کرد: برخی دستهای پنهان اجازه نمی دهند کشور ما در عرصه های مختلف صنعتی، دفاعی و ... پیشرفت کنند اما این فضا باید فراهم شود و مسئولان ما باید توان و قدرت جوانان را باور کنند.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنا خود با گرامیداشت حماسه ۹ دی اظهار داشت: مردم در حماسه ۹ دی بصیرت خود را به نمایش گذاشتند و حضور در صحنه مردم جای تقدیر دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتفاقی که هفته گذشته در نمازجمعه رخ داد و افزود: از مردم و نمازگزاران تقاضا می کنم تا حرمت نمازجمعه و مسجد را حفظ کنند و اگر صحبتی دارند آن را به من منتقل کنند تا آن را مطرح کنم.

ناصری تاکید کرد: نباید با برخی حرکت ها بهانه به دست دشمن بدهیم بلکه باید حرمت افرادی که به نمازجمعه می آیند به ویژه افرادی که انقلابی هستند را حفظ کنیم.

کد مطلب 3863867

