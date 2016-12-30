مسئولان توان و قدرت جوانان ایرانی را باور کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد اظهار داشت: جوانان ما در همه عرصه های صنعتی، نظامی و ... ثابت کرده اند که از توان و استعداد کافی برخوردارند اما باید به آنها اجازه دهند تا این توان را شکوفا کنند.

وی عنوان کرد: جوانان و مسئولان ما باید به این باور برسند که «می توانیم» و این موضوع باید در میان صاحبان صنایع پررنگتر شود زیرا با استفاده از توان و ظرفیت آنهاست که می توانیم به رشد اقتصادی برسیم.

ناصری تاکید کرد: صاحبان صنایع اگر تلاش کنند از خلاقیت جوانان در تولیدات خود استفاده کرده و کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، اطمینان داشته باشند که دیگر نیازی به استفاده از وسایل خارجی نیست.

وی در مورد توان نظامی کشور نیز بیان کرد: مانورهای نظامی که به دستور فرمانده کل قوا برگزار می شود، جایی برای نمایش قدرت نظامی ایران و توان جوانان این مرز و بوم است ضمن اینکه برگزاری این مانورها به منظور قوت قلب بخشیدن به مومنین اجرا می شود.

ناصری خاطرنشان کرد: برخی دستهای پنهان اجازه نمی دهند کشور ما در عرصه های مختلف صنعتی، دفاعی و ... پیشرفت کنند اما این فضا باید فراهم شود و مسئولان ما باید توان و قدرت جوانان را باور کنند.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنا خود با گرامیداشت حماسه ۹ دی اظهار داشت: مردم در حماسه ۹ دی بصیرت خود را به نمایش گذاشتند و حضور در صحنه مردم جای تقدیر دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتفاقی که هفته گذشته در نمازجمعه رخ داد و افزود: از مردم و نمازگزاران تقاضا می کنم تا حرمت نمازجمعه و مسجد را حفظ کنند و اگر صحبتی دارند آن را به من منتقل کنند تا آن را مطرح کنم.

ناصری تاکید کرد: نباید با برخی حرکت ها بهانه به دست دشمن بدهیم بلکه باید حرمت افرادی که به نمازجمعه می آیند به ویژه افرادی که انقلابی هستند را حفظ کنیم.