۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

در چهارمحال و بختیاری؛

زمینه برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی فراهم شده است

شهرکرد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: زمینه برای پرداخت تسهیلات جدید به واحدهای صنعتی دارای مشکل در این استان فراهم شده است.

سیامک سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زمینه برای پرداخت تسهیلات جدید به واحدهای صنعتی دارای مشکل در این استان فراهم شده است، اظهار داشت: مشکلات بسیاری از واحدهای صنعتی این استان نبود سرمایه در گردش است که زمینه برای پرداخت تسهیلات به آنها فراهم شده است.

وی عنوان کرد: بخش صنعت یکی از مهمترین بخش های اشتغالزا در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که دولت توجه بسیاری برای فعال شدن این بخش دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه طی نشست های مختلف مشکلات واحدهای صنعتی در این استان شناسایی شده است، عنوان کرد: در این نشست ها مصوبات مختلفی در راستای حل مشکلات واحدهای صنعتی در این استان مصوب شده است.

وی با اشاره به اجرای مصوبات، تاکید کرد: ظرفیت تولید بسیاری از واحدهای صنعتی در این استان افزایش یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد شغل در این استان از اهداف اصلی دولت به شمار می رود که مسئولان استان به صورت ویژه در این مسیر در حال حرکت هستند.

