مطالبه مردم نهاوند محقق شد/حضور پزشک متخصص رادیولوژی ویژه بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، مومنعلی داراب ظهر جمعه در جمع خبرنگاران نهاوند با اعلام این خبر، گفت: با توجه به نیاز مردم شهرستان نهاوند و درخواستهای زیادی که مردم داشتند جذب متخصص رادیولوژیست در دستور کار قرار گرفت.
وی اظهار کرد: با پیگیریهای فراوان مجموعه بهداشت و درمان نهاوند خوشبختانه این امر محقق شد و یک متخصص رادیولوژی ویژه بانوان به کادر درمانی نهاوند اضافه شد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان نهاوند بابیان اینکه این متخصص رادیولوژی فعلاً بهصورت ۲ روز در هفته در بیمارستان آیتالله علی مرادیان نهاوند به مردم خدمت میکند، افزود: در جلسهای که با مدیریت بیمارستان علی مرادیان و این پزشک محترم برگزار شد بر حضور بهموقع دو روز در هفته بر اساس ابلاغ در این بیمارستان تأکید شد.
وی با اشاره به اینکه هماکنون ۴۰ پزشک متخصص در شهرستان نهاوند فعالیت دارند، گفت: درصدد جذب پزشک متخصص در رشتههای مورد مطالبه مردم هستیم.
دارابی بابیان اینکه اقدامات خوبی در بیمارستان آیتالله علی مرادیان انجامشده است که این خدمات در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی خدماتدهی در این مراکز انجامشده است، اظهار کرد: رضایتمندی مردم و تکریم اربابرجوع مهمترین موضوع در خدماترسانی است و باید این سطح از رضایتمندی را روزبهروز ارتقا داد.
