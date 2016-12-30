دشمن دنبال نفوذ میان مسئولین است/ مراقب تجدید جریان ۸۸ باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمود محمدی عراقی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته کرمانشاه، با اشاره به آیه ۵۴ سوره مائده گفت: به مناسبت این ایام آیه مذکور را عرض کردم.

وی با بیان اینکه خداوند برای آرامش پیامبر(ص) و اصحابش این آیه را فرستاد افزود: براساس آیه مذکور خداوند وعده آمدن قومی را به پیامبر می دهد که ۶ شاخص دارند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: از جمله ویژگی های این ملت که آخر الزمان می آیند این است که خداوند را دوست دارند و خداوند هم آنها را دوست دارد، هم چنین این امت خاضع و خاشع هستند و در مقابل دشمن می ایستند.

وی شهادت و ایثارگری در راه خدا را از دیگر ویژگی های این قوم دانست و گفت: این امت هم چنین از دشمنان و تبلیغات رسانه ها و جهاد در راه خدا نمی ترسند.

آیت الله محمدی عراقی تصریح کرد: اصحاب رسول الله از وی در خصوص این امت پرسیدند و رسول الله در پاسخ به آنان دستان مبارکشان را بر شانه سلمان گذاشتند و فرمودند از قوم این مرد هستند.

وی با اشاره حضور سلمان فارسی در کنار رسول الله و امیرالمومنین (ع) گفت: این مدال افتخار توسط پیامبر ۱۴۰۰ سال پیش بر سینه سلمان فارسی یعنی ایرانیان زده شده است.

اسلام پس از ۱۴ قرن توسط ایرانیان تجدید شد

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به یوم الله ۹ دی گفت: ملت ایران و مردم استان کرمانشاه سالگرد این یوم الله را همچون ۹ دی ۸۸ با شکوه برگزار و این روز را که روز میثاق با ولایت و بصیرت است ادا کردند.

وی با اشاره به شکسته شدن طاق کسری مصادف با میلاد پیامبر اکرم(ع) گفت: ۱۴ کنگره از این طاق شکسته شد و امام (ره) فرمود شاید تعبیراتفاق مذکور این باشد که اسلام ۱۴ قرن بعد تجدید می شود و هم اکنون شده است.

آیت الله محمدی عراقی گفت: این تعبیر ایام نیز از قرآن گرفته شده است و خداوند خطاب به موسی می گوید یوم الله ها را فراموش نکنید. البته تمام روزها روز خداست اما برخی ایام ویژه تر است و خداوند از آنها با عنوان یوم الله یاد کرده و به موسی فرموده که آنها را فراموش نکنید.

وی خاطرنشان کرد: امام(ره) با بهره گیری از قرآن برخی روزها را با نام ایام الله عنوان کرده و ملت آن را گرامی می دارند. چرا که این روزها، روز پیروزی بندگان مومن و مستضعف الهی بر مستکبرین و حق بر باطل است.

هر چه بین نظام و مردم فاصله بیندازد سم مهلک است

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: این انقلاب باید محفوظ بماند و هرچه که بین نظام و مردم فاصله بندازد سم مهلک است.

وی میلاد حضرت عیسی را هم به مسیحیان و هم مسلمانان تبریک گفت و افزود : ما هم مانند مسیحیان منتظر ظهور این پیامبر صلح و دوستی هستیم که در کنار حضرت مهدی(عج) جهان را پر از صلح و عدالت کند.

آیت الله محمدی عراقی با اشاره به چاپ کتابی با عنوان گزارش دیدارهای رهبر انقلاب اسلامی با خانواده های شاهد مسیحی گفت: این نشانه ای از رحمت و نعمت است.

وی تصریح کرد: در دوران جنگ دیدیم که ارامنه و مسیحیان نیز فرزندان خودشان را به میدان جنگ می فرستادند تا از کشور و میهنشان دفاع کنند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: امروز نیز دشمن همچنان طمع دارد و می خواهد فتنه های گذشته را در صورت امکان تجدید کند.

وی یادآور شد: دشمن از دو ناحیه بر علیه ما تلاش می کند و آن فرهنگ و اقتصاد است و می خواهند کشور ما و ملت ما را مانند دو لبه قیچی از این دو ناحیه تحت فشار قرار دهند که به اهدافشان برسند.

آیت الله محمدی عراقی با اشاره به تحلیل های اتاق های فکر آمریکایی گفت: به این نتیجه می رسیم که برنامه های آن برای حمله از دو ناحیه فرهنگ و اقتصاد به جامعه اسلامی است.

دشمنان به دنبال نفوذ در بین مردم و مسئولین و تجدید جریان ۸۸ هستند

وی افزود: به اذعان سران آمریکایی، دشمنان به دنبال تجدید جریان ۸۸ هستند و می گویند باید نفوذی های سازمان سیا در بین مردم، مسئولین و حتی نیروهای نظامی نفوذ کنند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری یکی از تاکیدات ۹ دی را دشمن شناسی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه بین انتخابات ۸۸ و ۹ دی در کشور ما چه گذشت؟ گفت: اتفاقاتی که در آن زمان افتاد همه برای این بود که انتخابات ما را که نقطه افتخار ما است به ضعف تبدیل کنند و دشمن نیز که ما را تحریم کرد بخاطر همینها بود.

آیت الله محمدی عراقی با تاکید بر اینکه خدا نگذرد از کسانی که انتخابات را که نقطه افتخار ما است به بهانه دشمن و ضعف تبدیل کردند گفت: خلاف پیش بینی دشمن، مردم در ۹ دی برگ زرین دیگری آفریدند و اقتدار نظام پس از آن روز به روز افزایش یافت.

وی تاکید و خاطرنشان کرد: هم اکنون هم نباید اجازه نفوذ دشمن را داد و باید با بصیرت و هشیار بود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص پیوند عاشورا و ۹ دی گفت: باید شکر گذار عاشورا باشیم و ۹ دی شکرگذاری عاشورا بود.

وی تصریح و یادآوری کرد: در وقایع ۸۸ فتنه گران با اهانت به پرچم امام حسین(ع) تیر خلاص به خودشان زدند.

آیت الله محمدی عراقی با اشاره به محرومیت های استان و هم چنین نقش استان در دفاع مقدس گفت: ما مرارت ها را می بینیم اما می بینیم که این مردم با این محرومیت ها چگونه در صحنه دفاع حاضر می شوند و اجازه تعرض به دشمنان نمی دهند.

وی تاکید کرد: این کشور، کشور امام حسین (ع) است و فرزندان حسین(ع) به دفاع از حرمین شریفین شهید می شوند. حقیقتا این شهدا چیزی از یاران امام حسین(ع) کم ندارند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری تاکید و خاطرنشان کرد: باید شکر گذار نعمت های خدا بود.

وی گفت: ملت ما هم صبور و هم شکور هستند و امیدواریم خداوند باران رحمت خود را بر مردم و این ملت شریف ببارد.

آیت الله محمدی عراقی اشاره ای نیز به معوقات برخی کارگران از برخی ادارات داشت و گفت: مجلس محترم یا قانونی یا تصمیمی برای این موضوع بگیرد.

وی با طرح این سوال که چرا وقتی بودجه کم می آید حقوق افراد ضعیف عقب می افتد؟ افزود: می شود در زمان کمبود بودجه درصدی از حقوق های بالا و بودجه ها کسر کنند تا حقوق یک کارگرضعیف شهرداری را بدهند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری در پایان از حاضرین در نماز جمعه این هفته خواستار دعای شفا برای بیماری آیت الله ممدوحی، نماینده سابق مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری شد.