تشخیص به موقع فتنه ها ویژگی مردم بصیر ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه دهم دیماه شهرستان شاهرود به میزبانی مصلای حسینیه مدرسه قلعه، ضمن اشاره به حضور چشم گیر مردم در حماسه۹دی و برنامه های سالگرد روز میثاق با ولایت در استان سمنان و شهرستان شاهرود، ابراز داشت: مردم ما همیشه نشان داده اند که در بزنگاه های تاریخ سیاسی، اجتماعی انقلاب اسلامی همواره پشیتبان ولایت فقیه هستند.

وی افزود: فتنه۸۸ و به ویژه حضور مردم در ۹دیماه که پرونده فتنه گران و دشمنان انقلاب را به طور کامل بست چند درس مهم داشت که نخستین آنها تشخیص به موقع فتنه و مسئولیت پذیری مردم در هر جایگاه اجتماعی بود که این امر گرد یاس و ناامیدی را بر چهره دشمنان و بدخواهان انقلاب اسلامی پاشید.

امینی با بیان اینکه باید نقشه های پیچیده دشمنان را شناخت و نسبت به آن عکس العمل نشان داد، ابراز داشت: این عکس العمل که در روز۹دی با حضور مردم همراه شد دومین درس مهم ماجرای سال۸۸بود که به دشمنان ما فهماند مردم ایران هیچگاه از ارزش های اسلامی و انقلابی شان کوتاه نمی آیند.

وی افزود: حماسه ۹ دی همه نقشه های دشمنان را خنثی کرد و در کنار تمام خسارات معنوی و مادی که فتنه۸۸ در جامعه داشت برای ما با شیرینی ۹دیماه تمام شد و این ویژگی بارز، جز در سایه همراهی مردم با ولایت فقیه صورت نمی پذیرفت لذا همراهی با ولایت و یا همانطور که امام راحل(ره) فرمودند، پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به شما آسیبی نرسد، سومین درس مهم ۹دی برای ملت ما بود.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه هنوز هم ترکش خیانت فتنه گران مشاهده می شود، ابراز داشت: شناخت احوال برخی از مردم و مسئولان در حالت کنونی دیگر درس ۹دی ماه است و در حالی که برخی گمراهان در کشور هنوز می گویند، فتنه تمام شده است، اینگونه نیست و دشمن مدام برای این نظام و انقلاب اسلامی در حال توطئه چینی است لذا باید هوشیار بود و در تمام عرصه ها مراقب رفتارهای دشمنان بود.

امینی با بیان اینکه اگر فکر کنیم دشمن در۹دی ماه شکست خورده و دیگر به فکر ضربه زدن به انقلاب اسلامی نیست، در اشتباه هستیم، ابراز داشت: برخی هنور از اینکه کلمه فتنه را به زبان بیاورند، ابا دارند و این در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به کرات در این باره هشدار می دهند و این وضعیت داخلی کشور است حال اگر فکر کنیم دشمنان فتنه گری را کنار گذاشته اند، تفکری ساده لوحانه را باور کرده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نامه تاریخی امام راحل(ره) به گورباچف چند ماه پیش از نابوی رژیم کمونیستی شوروی نیز اشاره کرد و افزود: این نامه عمق بصیرت آن بزرگوار را نشان داد که هر چه هشدار به اطرافیان و حتی کشورهای جهان دادند، به واقعیت پیوست و این امر جز درسایه هوشیاری ایشان صورت نمی پذیرفت.

امام جمعه شاهرود، گفت: امام خمینی (ره) برای ابلاغ این پیام هیئتی را اعزام کردند حال آنکه می توانستند این نامه را ارسال کنند لیکن تک تک رفتارهای آن بزرگوار بر حسب هوشیاری صورت می پذیرفت چرا که ایشان حتی در معرفی ترکیب هیئت ارسال نامه نیز دقت نظر داشتند اما امروز برخی مسئولان ما بی مهابا سخنانی را بر زبان می آوردند که خالی از بصیرت است.

امینی با بیان اینکه نامه حضرت امام(ره) به رهبر آن زمان شوروی برای مردم ایران اسلامی نیز دارای درس های نهفته ای بود، ابراز داشت: امام خمینی(ره) در این پیام مشکل شوروی را نبود معنویت اعلام کرد و خواستار بازگشت آن ها به معنویت شد، نکته ای که امروز فقر آن در جهان را نیز مشاهده می کنیم اما سران شوروی این هشدار امام(ره) را نادیده گرفتند و در نهایت دیدیم که در سال۱۹۹۱چه بر سرآنها آمد لیکن این هشداری برای تمام جهان و حتی مردم امروز ایران اسلامی است که نسبت به معنویات، نگاهی سطحی نداشته باشند چرا که این امر باعث فروپاشی یک ابر قدرت می شود.

وی با بیان اینکه مشابه این نامه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غربی نیز ارسال شده است، افزود: این پیام تکمیل کننده پیام امام(ره) به جهانیان در اوایل دهه پایانی قرن بیستم بود که نه تنها می تواند راهگشای غرب در دوری از انحطاط باشد بلکه می تواند در کشورهای مسلمان نیز مخاطب داشته باشد چرا که از عمق بصیرت و نهاد یک ضمیر پاک برمی آید.