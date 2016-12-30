۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۴۱

انتقاد دبیرکل ناتو از سازمان ملل

دبیرکل ناتو در گفتگویی از ضعف در مدیریت سازمان ملل انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو در گفتگو با خبرگزاری آلمان اظهار  داشت: سازمان ملل وظایف سنگینی در عرصه بین الملل به عهده دارد که باید با استفاده از ظرفیت های خود آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. 

وی در ادامه افزود: در خصوص موضوع سوریه متاسفانه سازمان ملل نتوانست عملکرد مثبتی براساس آنچه جامعه بین الملل از آن انتظار داشت، از خود به نمایش بگذارد. 

دبیرکل ناتو همچنین خاطرنشان کرد: سالها است که لزوم طرح اعمال اصلاحات در سازمان ملل عنوان شده، اما طی همه این سال ها نه تنها محقق نشده بلکه آن طور که باید به آن پرداخته نشده است. 

استولتنبرگ همچنین اعلام کرد: امیدواریم تا در دوره ریاست جدید بر سازمان ملل شاهد نقش پر رنگ تری از این نهاد بین المللی در عرصه جامعه بین الملل باشیم.

شقایق لامع زاده

    • علی US ۰۰:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
      هیچکس تو دنیا به اندازه یک ارزن برای این سازمان مخل ارزش قایل نیست.

