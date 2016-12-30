ثبت ۶۲ میلیون تردد وسایل نقیله در جاده های چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری، منوچهر سلمان زاده از ثبت ۶۲ میلیون و ۱۹۱ هزار تردد وسایل نقلیه در محورهای ارتباطی این استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

وی بیان کرد: ۵۰ دستگاه تردد شمار، اطلاعات تردد وسایل نقلیه عبوری را در ۲۵ محور ارتباطی استان در مسیر های رفت و برگشت به صورت برخط به مرکز مدیریت راه های استان ارسال می کنند.

وی در ادامه گفت: سال گذشته در همین مدت بیش از ۵۶ میلیون تردد وسایل نقلیه در محورهای ارتباطی استان توسط دستگاه های تردد شمار ثبت شد که تردد وسایل نقلیه در محورهای ارتباطی استان در سالجاری نسبت به سال قبل ۱۰ درصد رشد دارد.