  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری:

ثبت ۶۲ میلیون تردد وسایل نقیله در جاده های چهارمحال و بختیاری

ثبت ۶۲ میلیون تردد وسایل نقیله در جاده های چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: ۶۲میلیون تردد وسایل نقیله در محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری به وسیله دستگاه های تردد شمارثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری، منوچهر سلمان زاده از ثبت ۶۲ میلیون و ۱۹۱ هزار تردد وسایل نقلیه در محورهای ارتباطی این استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

وی بیان کرد: ۵۰ دستگاه تردد شمار، اطلاعات تردد وسایل نقلیه عبوری را در ۲۵ محور ارتباطی استان در مسیر های رفت و برگشت به صورت برخط به مرکز مدیریت راه های استان ارسال می کنند.

وی در  ادامه  گفت: سال گذشته در همین مدت بیش از ۵۶ میلیون تردد وسایل نقلیه در محورهای ارتباطی استان توسط دستگاه های تردد شمار ثبت شد که تردد وسایل نقلیه در محورهای ارتباطی استان در سالجاری نسبت به سال قبل ۱۰ درصد رشد دارد.

کد مطلب 3863883

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها