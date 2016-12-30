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۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

امام جمعه رشت:

«فتنه۸۸» ماهیت اصلی برخی بوقلمون صفتان را آشکار کرد

«فتنه۸۸» ماهیت اصلی برخی بوقلمون صفتان را آشکار کرد

رشت- امام جمعه رشت با اشاره به انحراف برخی از خواص در حوادث فتنه ۸۸ گفت: این فتنه سبب شد تا ماهیت اصلی برخی بوقلمون صفتان بر ملا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به وقایع فتنه ۸۸ اظهار کرد: دشمنان اسلام و انقلاب در این فتنه اصل ولایت فقیه و نظام را نشانه گرفته بودند و در این میان برخی افراد خود فروخته نیز به آنان کمک کردند.

وی با بیان اینکه هیچ کس از گزند فتنه در امان نخواهد بود تصریح کرد: فتنه ۸۸ نشان داد که حتی برخی افراد که برای مردم مقام مرجعیت داشتند و از نزدیکان امام راحل (ره) محسوب می شدند نیز از فتنه در امان نبوده و با موضع گیری نادرست در این جریانات، به انحراف کشیده شدند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به انحراف برخی از خواص در حوادث فتنه ۸۸ گفت: این فتنه سبب شد تا ماهیت اصلی برخی بوقلمون صفتان بر ملا شود.

آیت الله قربانی همچنین به حماسه آفرینی مردم گیلان در ۸ دی اشاره و تصریح کرد: مردم گیلان نشان دادند که همواره با بصیرت در مسیر پیروی از ولایت قدم برداشته و هر ساله نیز با حضور پرشور خود در گرامیداشت سالروز حماسه ۸ دی، این ولایتمداری را تجدید می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان به توانمندی های ایران در مقابله با دشمنان اشاره کرد و تصریح کرد: دشمن به توانمندی ایران اعتراف کرده است و عدم حضور نیروهای آمریکایی در سوریه خود موید این اعتراف است.

وی با بیان اینکه ایرانی‌ها امروز در سوریه از حرم مطهر خواهر امام حسین(ع) دفاع می‌کنند اظهار کرد: رزمندگان ما تا پای جان جنگ می کنند و امروز برای دفاع از مرز و بوم به فراتر از مرزها رفتند.

امام جمعه رشت در ادامه به مشاهده نمونه ای از شیوع آنفلوآنزای پرندگان اشاره کرد و گفت: مردم باید تذکرات مسئولان بهداشت را جدید گرفته و در این باره با مسئولان همکاری داشته باشند.

آیت الله قربانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: دولت به تنهایی نمی‌تواند از ورود قاچاق جلوگیری کند لذا باید به دولتمردان کمک کرد تا از قاچاق جلوگیری کنند و جلوی تعطیلی کارخانه‌ها گرفته شود.

وی همچنین خواستار پرداخت مطالبات چایکاران شد و گفت: مطالبات چایکاران باید پرداخت شود تا بتوانند در فصل زمستان بدون مشکل زندگی خود را سپری کنند.

کد مطلب 3863886

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