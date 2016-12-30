کشف بیش از سه تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در تشریح جزئیات دقیق این خبر گفت: تیم های تخصصی پلیس در شهرستان نیکشهر، با اقدامات اطلاعاتی گسترده و شبانه روزی به سر نخ هایی دست پیدا کردند که حاکی از جابجایی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر توسط یک باند بزرگ قاچاقچی مسلح با استفاده از دو دستگاه خودرو وانت در قالب پوشش بار یونجه بود.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در این باره افزود: تیم های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس بامداد روز گذشته دو دستگاه خودرو وانت متعلق به اعضای این باند را در محور فرعی "زر آباد" نیکشهر شناسایی می کنند که راننده این خودرو با مشاهده دستور ایست پلیس، ضمن تغییر مسیر ناگهانی، قصد فرار از منطقه را داشت که پس از مدتی تعقیب و گریز و هدف قرار گرفتن لاستیک های خودرو حامل مواد مخدر، سوداگران مرگ با به جا گذاشتن این خودرو ها و استفاده از تاریکی شب از منطقه متواری شدند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از خودرو های به جا مانده در این عملیات، مأموران موفق به کشف دو تن و ۴۳۱ کیلو تریاک شدند.

سردار رحیمی از اجرای یک عملیات موفق پلیسی دیگر علیه قاچاقچیان مسلح خبر داد و گفت: در این عملیات، مأموران انتظامی شهرستان زاهدان یک دستگاه کامیون و یک دستگاه خودرو پژو متعلق به قاچاقچیان را در محور های فرعی این شهرستان شناسایی کرده و پس از مدتی تعقیب و گریز، در یک عملیات غافلگیرانه با توقیف این خودروها، ضمن دستگیری یک قاچاقچی سابقه دار، ۶۲۵ کیلو حشیش، ۱۳۰ کیلو تریاک و هفت کیلو هروئین را کشف کردند.