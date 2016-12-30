حضور رحمتی و غیبت عجیب دستیار منصوریان/ یک اخراجی به تمرین نیامد!

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین آبیپوشان برای شروع نیم فصل دوم لیگ شانزدهم از ساعت ۱۵ و پس از چهار روز استراحت در کمپ زندهیاد ناصر حجازی برگزار شد.
* مهدی رحمتی که پس از اتفاقات دیدار برابر سپاهان، درخواست رضایتنامه کرده بود و خیلیها فکر نمیکردند که او در تمرین حضور پیدا کند، زودتر از سایر بازیکنان در کمپ حاضر شد.
* محمد خرمگاه به دلیل کسالت مادرش و سفر به شهر سبزوار در این تمرین غایب بود. این درحالی است که برخی عنوان می کنند به خاطر اختلاف شدید او با رحمتی در تمرین غیبت کرده است تا وضعیت این دروازه بان مشخص شود.
* محسن کریمی و روزبه چشمی پس از مدتها مصدومیت و غیبت در تمرینات، امروز در اولین تمرین آبیپوشان حضور پیدا کردند و پس از لحظاتی گفتگو با منصوریان و تشویق هواداران، در تمرین حاضر شدند.
* علیرضا منصوریان قبل از شروع تمرین با تکتک بازیکنان خوش و بش کرد و با مهدی رحمتی نیز یک خوش و بش بسیار کوتاهی انجام داد.
* با اینکه گفته میشد بختیار رحمانی از استقلال جدا خواهد شد و به تمرین آبیپوشان نخواهد آمد، او در کمپ حاضر شد و در کنار دیگر بازیکنان در تمرینات گروهی شرکت کرد.
* شاید اولین جدا شده از استقلال، امین حاجمحمدی باشد که با غیبت در تمرین امروز، رفتن خود را حتمی کرد. تیمهای سایپا و صبای قم خواهان به خدمت گرفتن حاجمحمدی هستند.
* به جز محمد خرمگاه، بهتاش فریبا، نصرالله عبداللهی، امید ابراهیمی و کاوه رضایی غایبین تمرین عصر امروز بودند.
* سرمربی استقلال دقایقی هم با خسرو حیدری به طور اختصاصی صحبت کرد.
* سید مهدی رحمتی برخورد بسیار گرمی با حسین حسینی دروازهبان دوم استقلال داشت و باز هم بابت عملکرد خوبش مقابل سپاهان، به او تبریک گفت.
* محسن کریمی زیر نظر کادر پزشکی، تمریناتش را انجام داد.
