به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره تور حرفه ای تنیس روی میز مردان کشور با شرکت ۱۵۳نفر از ۲۵ استان کشور از هفتم دی ماه جاری به مدت سه روز در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک پیگیری شد.

این رقابت ها در مرحله نخست به صورت دوره ای و در مرحه نیمه نهایی به روش حذفی پیگیری شد که در پایان، نیما عالمیان از مازندران به عنوان قهرمان سومین دوره تور حرفه ای تنیس روی میز کشور شناخته شد، سجاد حسینی از اصفهان عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد و امیررضا عباسی از تهران و افشین نوروزی از خراسان مشترکا در سکوی سوم ایستادند.

همچنین محمد فرقدانی از اصفهان و محمدعلی رویین تن از فارس به طور مشترک در جایگاه چهارم ایستادند و واحد مالمیری و امین میر الماسی هر دو از تهران مقام پنجم را کسب کردند.

به گفته عماد ثاقبی، دبیر هیات تنیس روی میز استان مرکزی، هشت نفر برتر این مسابقات به اردوی تیم ملی تنیس روی میز فراخوانده می شوند.

در اختتامیه مسابقات به قهرمانان لوح، مدال و جایزه نقدی اهدا و همچنین از یدالله رحمتعلی، خبرنگار خبرگزاری مهر استان مرکزی به خاطر پوشش خبری مناسب و به موقع این مسابقات با اهدای لوح تقدیر شد.