حمایت ۱۵۰چهره سیاسی، فرهنگی و ورزشی از جبهه مردمی نیروهای انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست اسامی بخش دیگری از حامیان «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» منتشر شد که طی آن ۱۵۰ فعال سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و رسانه‌ای از این جبهه حمایت کردند.

این دویمن گروه حمایت کننده از «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» به شرح زیر است:

۱ـ علیرضا ابراهیمی

۲ـ محسن ابراهیمی

۳ـ محمود احمدپور داریانی

۴ـ فریدون احمدی

۵ـ علی احمدی

۶ـ محمد احمدی بافنده

۷ـ محمد اخباری

۸ـ مسعود اخوان فرد

۹ـ حمید استیلی

۱۰ـ جواد اعتماد سعید

۱۱ـ سجاد افروغ

۱۲ـ نظر افضلی

۱۳ـ محمد مهدی اقدسی

۱۴ـ عزیزاکبریان

۱۵ـ قلی اله قلی زاده

۱۶ـ سید محمد امام

۱۷ـ جهانشیر امینی

۱۸ـ سعیدآجرلو

۱۹ـ محمد آخوندی

۲۰ـ سیف الله آقاجانی

۲۱ـ ابراهیم آقامحمدی

۲۲ـ مجید بادکوبه

۲۳ـ حبیب بقایی

۲۴ـ سید محمد بیاتیان

۲۵ـ نریمان پناهی

۲۶ـ کرم رضا پیریایی

۲۷ـ سید ضیاء الدین تابعی

۲۸ـ اکبر ترکی

۲۹ـ موسی الرضا ثروتی

۳۰ـ علی ثمری

۳۱ـ روح الله جانی عباسپور

۳۲ـ محمدرضاحاج غلامرضازاده

۳۳ـ حوریه حاجی حاتم

۳۴ـ توکل حبیب زاده

۳۵ـ فریدالدین حداد عادل

۳۶ـ محمد حسین حسین زاده بحرینی

۳۷ـ سید حمید حسینی

۳۸ـ سید محمدرضا حسینی

۳۹ـ سید حمید حسینی

۴۰ـ سید علاءالدین خادمی

۴۱ـ هدایت الله خادمی

۴۲ـ سید مهدی خاموشی

۴۳ـ ابوالقاسم خسروی سهل آبادی

۴۴ـ محمدحسین خوشنویسان

۴۵ـ هاشم داداش پور

۴۶ـ حسین دادخواه

۴۷ـ محمدجعفر دالایی

۴۸ـ داود دانش جعفری

۴۹ـ خسرو دانشجو

۵۰ـ پرویز داودی

۵۱ـ یوسف داودی

۵۲ـ هابیل درویشی

۵۳ـ علی مبینی دهکردی

۵۴ـ سید محسن دهنوی

۵۵ـ احمد راستی

۵۶ـ مجید رجبی معمار

۵۷ـ رجب رحمانی

۵۸ـ محمدمهدی رحیمی

۵۹ـ علی رستمیان

۶۰ـ محمد روح‌الامینی

۶۱ـ سید علی ریاض

۶۲ـ سعید رئوفی

۶۳ـ غلام محمد زارعی

۶۴ـ مریم زارعی اقدم

۶۵ـ سید جواد ساداتی نژاد

۶۶ـ غلامرضا سازگار

۶۷ـ محمدمهدی سپهری

۶۸ـ سید جمال الدینسجادی

۶۹ـ علیرضا سربخش

۷۰ـ فریبا سوری

۷۱ـ علی شاهرخی(قبادی)

۷۲ـ احمدشجاعی

۷۳ـ محمد شجاعیان

۷۴ـ غلامرضا شرفی

۷۵ـ محمدشریف زاده

۷۶ـ محمود شکری

۷۷ـ رضا شکیبایی

۷۸ـ علی شمسی پور

۷۹ـ یعقوب شیویاری

۸۰ـ رضا صابری

۸۱ـ علیرضا صدر ممتاز

۸۲ـ سید عزت الله ضرغامی

۸۳ـ مرتضی طاهری

۸۴ـ معصومه بیگم طاهری

۸۵ـ محسن طاهری

۸۶ـ معصومه طباطبایی

۸۷ـ علی عسگر ظاهری

۸۸ـ عبدالحمید ظفرمند

۸۹ـ فاطمه عاطف یکتا

۹۰ـ عبدالله عبدالهی

۹۱ـ نامدار عبدالهیان

۹۲ـ حسام عقبایی

۹۳ـ سید احسن علوی

۹۴ـ کمال علیپور خنکداری

۹۵ـ سید عبدالله عمادی

۹۶ـ علیرضا عندلیب

۹۷ـ حسن غفوری‌فرد

۹۸ـ اکبر فاضل

۹۹ـ سید مرتضی فاطمی

۱۰۰ـ سید محمد فروتن

۱۰۱ـ فرهاد فلاحتی

۱۰۲ـ عبدالوحید فیاضی

۱۰۳ـ نادر قاضی پور

۱۰۴ـ علیرضا قزوه

۱۰۵ـ مجید قلی زاده

۱۰۶ـ حسین قناعتی

۱۰۷ـ ابراهیم کارخانه ای

۱۰۸ـ حبیب کاشانی

۱۰۹ـ علی کائیدی

۱۱۰ـ سهیلا کریم زاده

۱۱۱ـ عطاالله کوهیان محمد آبادی

۱۱۲ـ مفید کیائی نژاد

۱۱۳ـ سیدمحسن گروسی

۱۱۴ـ علی گل وردی

۱۱۵ـ محمدرضا گلعلی زاده

۱۱۶ـ علی گلمرادی

۱۱۷ـ کمال محامدپور

۱۱۸ـ شکیبا محبی‌تبار

۱۱۹ـ محمدعلی محققی

۱۲۰ـ معصومه محمدی

۱۲۱ـ بهمن محمدی

۱۲۲ـ داود محمدی

۱۲۳ـ حسن مخملی

۱۲۴ـ علیرضا مصداقی نیا

۱۲۵ـ کاظم معمارزاده

۱۲۶ـ محمد صادق مفتح

۱۲۷ـ محمدرضا ملکشاهی راد

۱۲۸ـ مراد علی منصوری رضی

۱۲۹ـ علیرضا منظری توکلی

۱۳۰ـ سید علی اکبر موسوی حسینی

۱۳۱ـ سید ناصر موسوی لارگانی

۱۳۲ـ سیدمهدی موسوی نژاد

۱۳۳ـ محمدرضا میلانی نژاد

۱۳۴ـ علی اصغر مینایی

۱۳۵ـ شهاب نادری

۱۳۶ـ رضا نبوی

۱۳۷ـ محمدرضا نخستین

۱۳۸ـ سید رضا نریمانی

۱۳۹ـ احسان نمازی زاده

۱۴۰ـ قاسم نوده فراهانی

۱۴۱ـ سجاد نوروزی

۱۴۲ـ سید راضی نوری

۱۴۳ـ یوسف نوری

۱۴۴ـ حسین نیاز آذری

۱۴۵ـ احمد نیکبختیان

۱۴۶ـ امیرمیثم نیکفر

۱۴۷ـ محمد حسین نیکنام

۱۴۸ـ طاهره همیز

۱۴۹ـ مهدی ورشابی

۱۵۰ـ پوراندخت ولویون