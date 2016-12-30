پنالتی سپاهان گل می شد فوتبال را کنار می گذاشتم/ داور اشتباه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از پیروزی تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به نظر من خود شما باید فیلم بازی را تماشا کرده و درباره آن قضاوت کنید. بهتر است ببینید که آیا این پنالتی درست بوده یا خیر. به نظرم حتی اگر بارها این صحنه در محوطه جریمه سپاهان اتفاق میافتاد، باز هم داور برای ما پنالتی نمیگرفت.
سرمربی تیم نفت تهران افزود: باید بگویم که امروز داور به ناحق برای ما پنالتی اعلام کرد و در صحنه اخراج هم کاملاً اشتباه کرد زیرا کارت زرد دوم بازیکن ما نیز سختگیرانه بود.
وی اضافه کرد: به نظرم حتی کارت زرد اول نیز درست نبود و متأسفانه داوریها در بازی با استقلال نیز مناسب نبود.
سرمربی تیم فوتبال نفت تهران یادآور شد: وقتی داور برای سپاهان پنالتی گرفت به دروازهبانمان گفتم اگر این توپ گل شود فوتبال را کنار خواهم گذاشت. من مطمئن بودم که خدای بالای سر، حق را به حقدار میرساند. حالا هی بروند تقلا کنند، وقتی آن بالایی نخواهد هیچ اتفاقی نمیافتد.
دایی خاطرنشان کرد: کجای دنیا وقتی برای حریف کرنر گرفته میشود داور توپ را از بازیکن میگیرد و روی نقطه کرنر میگذارد؟! تأکید میکنم تا آن بالایی چیزی نخواهد هیچ اتفاقی نمیافتد.
وی در واکنش به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه امروز در ورزشگاه نقش جهان هواداران بسیار به او ناسزا گفتند، تصریح کرد: اشکال ندارد، بگذارید ناسزا بگویند. ما بازی را بردیم و رفتیم فینال! انشاءالله فینال را هم میبریم و قهرمان میشویم اینها به ناسزاهایشان ادامه دهند.
علی دایی خاطرنشان کرد: مهم این است که ما به آنچه استحقاقش را داشتیم رسیدیم. ما امروز چهار بازیکن اصلیمان را که از ابتدای فصل در ترکیب اصلی بودند در اختیار نداشتیم، اما بقیه بازیکنان آمدند و جور آنها را کشیدند. نفت امروز مردانه و هوشمندانه نتیجه گرفت. باز هم میگویم تا بالایی نخواهد هیچ اتفاقی نمیافتد.
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