۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۵

روستای «شریفه» در حمص آزاد شد

نیروهای ارتش سوریه در راستای پاکسازی مناطق مختلف این کشور از یوغ گروه های تروریستی، روستای شریفه در حمص را آزاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با تروریست های تکفیری کنترل روستای شریفه در جنوب غرب فرودگاه «التیفور» در حومه شرقی حمص را به دست گرفتند.

در جریان این عملیات شماری از تروریست های داعش به هلاکت رسیدند. نیروهای ارتش سوریه با آزادسازی شریفه، امنیت و ثبات را به این روستا بازگرداندند.

آزادسازی این روستا گامی مهم برای تامین امنیت این فرودگاه نظامی است. عملیات ارتش سوریه در شرق استان حمص با وجود آتش بس سراسری ادامه دارد. این آتش بس از بامداد امروز آغاز شده است. گروه های تروریستی داعش، جبهه النصره و گروه های وابسته به آن مشمول آتش بس قرار نمی گیرند.

