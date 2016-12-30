قهرمانی نیما عالمیان در تور ایرانی تنیس روی میز اراک

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی اراک که از روز چهارشنبه با حضور ۱۵۴ بازیکن در این شهرستان آغاز شده بود، امروز (جمعه) با برگزاری دیدارهای مرحله نهایی و نیمه نهایی به کار خود پایان داد.

امروز و در چارچوب مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها، افشین نوروزی در مصاف با نیما عالمیان متحمل شکست چهار بر یک شد و دیگر دیدار این مرحله نیز سجاد حسینی مقابل امیررضا عباسی به برتری چهار بر یک دست یافت.

بدین ترتیب فینال این دوره از مسابقات را نیما عالمیان و سجاد حسینی برگزار کردند.

در این دیدار نیما عالمیان با نتیجه چهار بر صفر حریف خود را شکست داد و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

همچنین بعد از سجاد حسینی که در رده دوم مسابقات قرار گرفت، افشین نوروزی و امیررضا عباسی، عنوان مشترک سومی را در اختیار گرفتند.

۹ میلیون جایزه مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی اراک بود که میان نفرات اول تا پنجم مشترک توزیع شد.

بر این اساس نیما عالمیان به عنوان قهرمان سه میلیون جایزه نقدی دریافت کرد و سهم سجاد حسینی نیز ی میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود.

نوروزی و عباسی هر یک، یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان جایزه نقدی گرفتند ضمن اینکه به نفرات پنجم مشترک نیز ۵۰۰ هزار تومان اهدا شد.