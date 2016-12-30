افزایش اعتبارات مدارس صدرا نقش مهمی در بهبود کیفیت آموزش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام سید محمد میربد در نشست مدارس صدرا گفت: بحث مسائل تربیتی در مدارس خیلی حساس است و در باره مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا باید گفت که مدارس صدرا از بهترین مدارس تحصیلی در سطح کشور به شمار می روند.

وی با اشاره به اینکه اردو یک کار تفریحی نیست، بلکه یک کار آموزشی است که باید علمی با آن برخورد شود، افزود: انجام برنامه های فرهنگی تأثیر گذار در این مدارس از جمله اجرای گفتمان های دینی با حضور اساتید با تجربه و کار آمد و برگزاری طرح های قرآنی و اردویی، نیاز به اعتبارات کافی دارد و نیاز است در زمینه اجرای برنامه های فرهنگی و اردویی با دید بهتری اعتبارات تخصیص داده شود.