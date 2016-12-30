قانون معیار دفاع از منافع آب چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی تأکید کرد: تمامی تلاش مدیریت استان در این مسیر است تا از طریق مبادی قانونی بتواند از حقوق مردم در حوضه آب دفاع کند.

سلیمانی دشتکی به کارگیری جدیت بیشتر از سوی برخی دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری در احقاق حقوق مردم در حوضه آب را ضروری اعلام و تصریح کرد: در دفاع از حقوق آب استان برخی دستگاه ها جدیت لازم را ندارند و ضروری است تا در این خصوص بیش از پیش پیگیری شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در شیوه انعکاس و پیگیری منافع آب استان باید تجدید نظر شود.