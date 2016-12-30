درمان سرطان با ترکیب داروی دیابت و فشارخون

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه باسل سوئیس در تحقیقات خود دریافتند ترکیب داروی دیابت «متفورمین» و داروی فشارخون «سیروسینگوپین» می تواند موجب تحریک مرگ سلول های سرطانی شود.

دان بنجامین، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما توانستیم نشان دهیم که دو داروی شناخته شده منجر به تاثیرات عمیقی بر تکثیر سلول های سرطانی بیش از هریک از داروها به تنهایی خواهند شد.»

به گفته بنجامین، «این داده ها از این مطالعه حمایت می کند که بکارگیری شیوه های تلفیقی در درمان بیماران سرطانی مفید هستند.»

متفورمین دارویی است که به شکل گسترده ای برای درمان دیابت نوع۲ تجویز می شود. علاوه بر کاهش قندخون، دارای ویژگی های ضدسرطانی نیز هست. البته دوز درمانی متداول آن، تاثیر بسیار کمی در مقابله با سرطان دارد. دوز بالای این داروی ضددیابتی مانع از رشد سلول های سرطانی می شود اما می تواند عوارض جانبی ناخواسته ای هم داشته باشد.

تحقیق جدید نشان می دهد داروی ضدفشارخون سیروسینگوپین هم دارای تاثیر ضدسرطانی همچون متفورمین است. طبق نتایج این تحقیقات، ترکیب این دو دارو در درمان طیف وسیعی از سرطان ها موثر است.

به گفته بنجامین، «به عنوان مثال ما در نمونه بیماران مبتلا به لوسمی اثبات کردیم که تقریبا تمامی سلول های تومور با ترکیب این دو دارو و با میزان دوز مصرفی که برای سلول ها سمی نبود، نابود شدند.»

همچنین در این تحقیقات مشخص شد در موش های مبتلا به سرطان کبد بدخیم، بزرگ شدن کبد بعد از انجام این روند کاهش یافت.