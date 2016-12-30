۱۰ دی ۱۳۹۵، ۲۲:۳۹

تحولات عراق؛

هلاکت ۴ تروریست در موصل/۶ کشته و زخمی در انفجار بغداد

فرماندهی عملیات آزادسازی موصل از اشغال تروریست های داعش اعلام کرد که ۴ تروریست داعش در جریان تلاش برای نفوذ به شمال موصل کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المدی پرس، فرماندهی یگان ۱۶ ارتش عراق اعلام کرد، در جریان عملیات نیروهای ارتش در منطقه بعشیقه در شمال موصل ۴ تروریست کشته شدند.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی در عراق اعلام کرد که انفجار بمب در نزدیکی منطقه جسر دیالی در جنوب شرق بغداد ۶ کشته و زخمی بر جای گذاشت.

منبع مذکور که خواست نامش فاش نشود، افزود: بمب در نزدیکی یک قهوه خانه سنتی در منطقه جسر دیالی کارگذاری شده بود که باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۵ نفر دیگر شد.

تروریست های داعش که بعد از شروع عملیات آزادی موصل توسط نیروهای عراقی در تنگنا قرار گرفته اند، برای فرار از منطقه ای به منطقه دیگر از شهروندان عراقی به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.

عملیات موصل از ۱۷ اکتبر گذشته شروع شده است که نتیجه آن تاکنون آزادی بخش اعظم جبهه های جنوبی و شمالی و نیز بخش غربی استان نینوا وقطع راه های ارتباطی داعش به سوریه بوده است.

اکنون بخش اعظم شرق شهر موصل در دست نیروهای عراقی است و این نیروها تلاش دارند تا ساعات آینده ضمن پاکسازی سایر نقاط این شهر خود را به پل های ارتباطی بر روی دجله در این شهر برسانند.

