واقعیت افزوده کلیدهای گم شده را پیدا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این فناوری با ردگیری حرکات افراد و با استفاده از قابلیت شناسایی اشیای مختلف می تواند به شما کمک کند تا دسته کلید مفقود شده تان را بیابید.

این خدمات به هدست واقعیت افزوده هولولنز مایکروسافت افزوده می شود تا از این طریق اسکن کردن دقیق محیط اطراف و شناسایی اشیای کوچکی مانند دسته کلید، کیف پول یا اقلام کوچک دیگر به راحتی ممکن شود.

در این شرایط اگر یکی از این اقلام مهم گم شود هولولنز با بررسی داده های خود آخرین محلی که شی مورد نظر را در آنجا مشاهده کرده بود، به خاطر آورده و این موضوع را به کاربر خود اعلام می کند.

برای انجام اسکن اولیه باید شی مورد نظر در برابر نمایشگر هدست هولولنز قرار بگیرد تا در آینده هدست آن را به راحتی ردگیری کرده و حتی در صورت قرار گرفتنش در پشت کتابها، گلدان ها و ... قادر به شناسایی آن باشد. در این صورت اگر یک کلید در زیر روزنامه یا کتابی قرار بگیرد نمایشگر هدست باز هم می تواند آن را به نمایش بگذارد.

مایکروسافت مدعی است دقت این روش از روش های قبلی مانند ردگیری با استفاده از فناوری بلوتوث بیشتر است. البته هنوز زمان دقیق ارائه این خدمات به کاربران اعلام نشده است.