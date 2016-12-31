  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۱ دی ۱۳۹۵، ۹:۱۷

با اسکن کردن محیط؛

واقعیت افزوده کلیدهای گم شده را پیدا می کند

واقعیت افزوده کلیدهای گم شده را پیدا می کند

اگر شما هم جزء آن دسته از افرادی هستید که به طور دائم نگران گم شدن کلیدهایتان هستید می توانید در آینده از فناوری جدید واقعیت افزوده شرکت مایکروسافت بهره مند شوید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این فناوری با ردگیری حرکات افراد و با استفاده از قابلیت شناسایی اشیای مختلف می تواند به شما کمک کند تا دسته کلید مفقود شده تان را بیابید.

این خدمات به هدست واقعیت افزوده هولولنز مایکروسافت افزوده می شود تا از این طریق اسکن کردن دقیق محیط اطراف و شناسایی اشیای کوچکی مانند دسته کلید، کیف پول یا اقلام کوچک دیگر به راحتی ممکن شود.

در این شرایط اگر یکی از این اقلام مهم گم شود هولولنز با بررسی داده های خود آخرین محلی که شی مورد نظر را در آنجا مشاهده کرده بود، به خاطر آورده و این موضوع را به کاربر خود اعلام می کند.

برای انجام اسکن اولیه باید شی مورد نظر در برابر نمایشگر هدست هولولنز قرار بگیرد تا در آینده هدست آن را به راحتی ردگیری کرده و حتی در صورت قرار گرفتنش در پشت کتابها، گلدان ها و ... قادر به شناسایی آن باشد. در این صورت اگر یک کلید در زیر روزنامه یا کتابی قرار بگیرد نمایشگر هدست باز هم می تواند آن را به نمایش بگذارد.

مایکروسافت مدعی است دقت این روش از روش های قبلی مانند ردگیری با استفاده از فناوری بلوتوث بیشتر است. البته هنوز زمان دقیق ارائه این خدمات به کاربران اعلام نشده است.  

کد مطلب 3864013

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه