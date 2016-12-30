دستگیری یکی از سرشاخه های اصلی مواد مخدر در مسجدسلیمان

سرهنگ علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برابر اعلام پلیس مبارزه با مواد مخدر، با توجه به لزوم برخورد با فروشندگان مواد افیونی، شناسایی و دستگیری سوداگران مرگ به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس در مسجدسلیمان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با استفاده از فنون خاص پلیسی موفق به شناسایی یکی از سرشاخه های اصلی فروش مواد مخدر در مسجدسلیمان شدند.

سرهنگ حسینی ادامه داد: ماموران این پلیس پس از شناسایی پاتوق این فرد با هماهنگی مقام قضائی به محل اعزام و این سوداگر مرگ را بیرون از پاتوق خود در حالی که سوار بر موتور سیکلت قصد فروش مواد مخدر را داشت در یک عملیات غافلگیرانه و برنامه ریزی شده دستگیر و از وی مقدار یک کیلو و ۱۷۰ گرم تریاک، ۸۰ گرم حشیش و ۱۰ گرم شیره تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی مسجدسلیمان ضمن تقدیر از زحمات قوه قضائیه در صدور به موقع دستور قضائی بیان کرد: شایسته است شهروندان گرامی در دوستیابی فرزندان خود دخیل و از مراودات آنها با افراد بزه کار ممانعت کرده و هر نوع خبر خرید و فروش مواد مخدر و یا حضور سوداگران مرگ را به پلیس اطلاع دهند.