مهم ترین عامل ماندگاری دندان افتاده در اثر ضربه و تروما

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا تباری افزود: به دلیل اینکه استخوان های فک کودکان از استحکام زیادی برخوردار نیست، ممکن است بیشتر دچار این عارضه شوند. این عارضه در کودکان بیشتر در اثر بازی و شوخی در مدرسه، سرخوردن، افتادن از پله ها یا ضربه های ناشی از دعوا و نزاع رخ می دهد.

وی ادامه داد: در بین ورزشکاران نیز به خصوص در ورزش های رزمی مانند کاراته و بوکس میزان بروز این عارضه بیشتر است و در دندان های قدامی شیوع بیشتری دارد.

تباری با تاکید بر اینکه ورزشکاران باید از وسایل محافظتی برای جلوگیری از بروز این حوادث استفاده کنند، افزود: اولین اقدامی که در زمان افتادن دندان ها در اثر تروما باید انجام شود این است که فرد مصدوم هرچه سریع تر به پزشک ارجاع داده شود.

وی اظهار داشت: دندان هایی که در اثر تروما از دهان خارج می شوند، باید سریعا در دهان و حفره ای که از آن خارج شده است، گذاشته شوند. بنابراین لازم است افراد نسبت به این قضیه آگاهی داشته باشند تا به از دست دادن دندان منجر نشود.

تباری ادامه داد: این اقدام بسیار مهم است و از آنجایی که کودکان و نوجوانان اطلاعی در این زمینه ندارند ، لازم است والدین با آگاهی داشتن از این امر مهم در صورت بروز چنین حادثه ای ، هرچه زودتر فرزند خود را به مراکز پزشکی ارجاع دهند.

وی گفت: همچنین لازم است والدین بدانند که دندانی راکه در اثر ضربه از جای خود کنده شده است، باید قبل از رساندن به دندانپزشک در چه محیطی نگهداری کنند و دندانپزشکان نیز باید در مورد نحوه مدیریت این دندان ها آگاهی داشته باشند و بدانند چه درمانی را باید برای بیمار ارائه دهند.

تباری تاکید کرد: در هنگام بروز این حادثه اولین کاری که باید انجام شود ، این است که دندان را در داخل یک لیوان شیر قرار دهند و مصدوم را خیلی سریع به دندانپزشک ارجاع دهند.

وی گفت: مهمترین عاملی که در ماندگاری این دندان ها موثر است، فاصله زمانی بین افتادن دندان تا مراجعه به دندانپزشک است. به این صورت که هرچه طول این مدت کمتر و کوتاهتر باشد، احتمال ماندگاری دندان بیشتر می شود، بنابراین باید طول این مدت خیلی کوتاه باشد .

تباری ادامه داد: اگر آلودگی در محیط دهان و دندان ایجاد نشده باشد، بهتر است دندان را در داخل حفره خود در دهان یا زیر زبان قرار دهند و سریعا به دندانپزشک مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: در مورد کودکان از آنجا که احتمال داده می شود ، آنها دندان را ببلعند بهتر است دندان در داخل شیر گذاشته و به پزشک مراجعه شود.

تباری یادآور شد: بهترین محیط برای نگهداری دندان اول، شیر و اگر نبود در داخل دهان در حفره دندان و در محیط بزاق و زیر زبان است. به طور کلی محیط نگهداری دندان باید مرطوب باشد اما نباید آن را داخل آب قرار داد.

یازدهمین کنگره دندانپزشکان عمومی ایران از ۲۱ تا ۲۴ دی ماه ۹۵ در سالن همایش های برج میلاد برگزار می شود.