به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه از برقراری آتش بس در سوریه استقبال می کند.

بر اساس این گزارش، موگرینی همچنین اعلام کرد که اتحادیه اروپا از برگزاری مذاکرات صلح سوریه در شهر «آستانه» پایتخت قرقیزستان حمایت می کند.

وی افزود: پس از شکست طرح آتش بس در ماه سپتامبر سال گذشته اتحادیه اروپا خواستار برقراری مجدد آن در سوریه بود.

گفتنی است، طبق توافق دولت سوریه و مخالفان آن، توافق آتش بس سراسری در این کشور وارد مرحله اجرا شده است.