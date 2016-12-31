پنج رویدادهای مهم کشتی از المپیک ریو تا جهانی مجارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که کشتی گیران سراسر جهان با ملیت‌های مختلف در مسابقات ملی و بین المللی در سال ۲۰۱۶ مسابقه دادند، تمامی اتفاقات بزرگ سال مربوط به بازیهای المپیک می شود. سال المپیک از مسابقات گزینشی اروپایی، آسیایی، پان آمریکن، قهرمانی آفریقا و اقیانوسیه شروع شد. این رویدادها به صورت رایگان برای تمامی طرفداران کشتی در سرتاسر جهان پخش شد و تصاویر و نتایج مسابقات از طریق سایت اتحادیه جهانی کشتی به اطلاع علاقه مندان آن رسید.

این در حالی بود که تاکنون جامعه کشتی اینگونه در سال المپیک به صورت آنلاین به تصاویر تلویزیونی دسترسی نداشتند.

بعد از مسابقات گزینشی جهانی در مغولستان و ترکیه به بازیهای المپیک رسیدیم. همانطور که انتظار می رفت پوشش لحظه به لحظه بازیهای المپیک، لحظات غیر قابل تصوری را برای هواداران کشتی بوجود آورد. در ادامه نگاهی داریم به پنج رویداد مهم فصل ۲۰۱۶ کشتی جهان:

امری و مالیک اولین مدال آوران المپیک برای آفریقا و هند

ماروا امری تونسی و ساکشی مالیک هندی موفق شدند در کشتی بانوان المپیک به مدال برنز برسند و حرکت رو به جلوی کشتی زنان در کشورشان را نشان دهند.

امری که در وزن ۵۸ کیلوگرم مبارزه می کرد، اولین کشتی‌گیر زن آفریقایی شد که در المپیک به مدال می‌رسید. امری که در دو المپیک ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ نیز حضور داشته اولین مدال آور کشتی تونس در بازیهای المپیک نیز لقب گرفت.

همچنین مالیک نیز توانست به اولین بانوی هندی تبدیل شود که در رقابت‌های کشتی المپیک به مدال رسیده است. او همچنین چهارمین بانوی هندی بود که در تمام رشته‌ها در المپیک مدال گرفته است.

تداوم شکست ناپذیری "تانک" روسها به طلای المپیک ختم شد

به نظر می‌رسد هیچ کشتی‌گیری به اندازه سعد الله ایف در طی چند سال اخیر و در یک چرخه چهار ساله المپیک قدرتمند ظاهر نشده است. او در وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد توانست مدال طلا کسب کند و رکورد شکست ناپذیری خود را ادامه دهد. آخرین شکست او به سال ۲۰۱۳ و ماه نوامبر در مسابقات جایزه بزرگ باز می‌گردد؛ زمانی که ۱۷ ساله بود.

او در رقابت‌های المپیک ریو با برتری برابر چهار حریف توانست به مدال طلا برسد. او در بازی‌های المپیک در مجموع ۲۸ امتیاز را کسب کرد و تنها یک امتیاز به حریفان داد.

برتری هلن مارولیس مقابل یوشیدای افسانه ای در فینال المپیک

اولین باری که هلن مارولیس آمریکایی به مصاف سائوری یوشیدا از ژاپن رفت، در یک دقیقه و ۹ ثانیه ضربه فنی شد. این نتیجه جای تعجب نداشت چرا که یوشیدا ۱۳ بار قهرمان جهان و در سه دوره قهرمان المپیک شده بود. اما مسابقه فینال المپیک ۲۰۱۶ بین این دو کشتی گیر تبدیل به یکی از بزرگترین شکست های تاریخ المپیک شد.

یوشیدا در حالی راهی نبرد فینال با مارولیس شد که همگان منتظر شکسته شدن رکورد چهار طلای المپیک بدست یوشیدا بودند. در واقع بازیهای ریو میتوانست تابلویی باشد از بزرگترین عملکرد یک کشتی گیر در تاریخ. اما مارولیس ایده متفاوتی برای پایان این کتاب داستان داشت.

کشتی گیر آمریکایی که در سال ۲۰۱۵ قهرمان جهان در وزن ۵۵ کیلوگرم شده بود، پس از مراحل مقدماتی، در نیمه نهایی سوفیا ماتسون از سوئد را ضربه فنی کرد. او به فینال رسید و بر روی مدال طلا تمرکز داشت، چرا که نمی خواست که در کتاب عملکرد یوشیدا تنها یک نوشته پاورقی باشد.

او در فینال المپیک مقابل یوشیدای افسانه ای ۴ بر یک پیروز شد. این تنها یک افتخار شخصی برای مارولیس نبود، بلکه اولین زن تاریخ کشتی آمریکا شد که به مدال طلای المپیک می رسید و ویدئوی قهرمانی او به یکی از پربازدیدترین کلیپ های شبکه های اجتماعی بازیهای المپیک تبدیل شد.

سومین طلای المپیک برای لوپز با پیروزی بر کایالپ

با پنج طلای جهانی و دو طلای المپیک، قهرمانی میاین لوپز فرنگی کار سنگین وزن کوبایی در بازیهای المپیک ریو چیز دور از ذهنی نبود.هر چند شکست در فینال مسابقات جهانی ۲۰۱۵ مقابل رضا کایالپ کشتی گیر منهدم کننده ترکیه ای، این شک را بوجود آورده بود که آیا ستاره کوبایی می تواند سومین طلای المپیک را هم بر گردن بیاویزد.

اما اتفاق شگفتی آوری که در فینال المپیک رخ داد، قهرمانی لوپز نبود بلکه سالتو از عقب چهار امتیازی لوپز به کایالپ بود که به یکی از بزرگترین فنون پرتابی تاریخ فینالهای المپیک تبدیل شد. لوپز در ادامه ۶ بر صفر پیروز شد و به سومین طلایش در بازیهای المپیک رسید. لوپز حالا با این قهرمانی به رکورد سه مدال طلای الکساندر کارلین روس رسید و با مدالهای طلای او برابر کرد.

کائوری ایچو، اولین کشتی‌گیر تاریخ المپیک با ۴ طلا

از خیلی جهات، کشتی گیری که ۱۰ طلای جهان و سه طلای المپیک دارد، بخت نخست چهارمین قهرمانی در المپیک خواهد بود اما در مورد کائوری ایچو از ژاپن شک و شبهه هایی وجود داشت که بتوان وارد کتاب رکوردها شود.

اولین شک از آنجا آمد که ایچو در جام یاریگین شکست عجیب ۱۰ بر صفر را مقابل پورودورج از مغولستان متحمل شد. این شکست که اولین باخت او در ۱۳ سال اخیر بود، با شایعه مصدومیت ایچو همراه شد و نگرانی هایی را در مورد چهارمین طلای او در المپیک بوجود آورد.

او که در دور مقدماتی مقابل رقیب ترک خود پیروزی نامطمئن ۳-۱ را بدست آورده بود، در فینال به مصاف والریا کوبلوا ژولوبوا از روسیه رفت. در این مسابقه کشتی گیر روس ۲-۱ پیش افتاد. تنها در حالی که ۳۰ ثانیه به پایان مسابقه مانده بود، ژولوبوا به پای ایچو رسید و به نظر می رسید در همین شرایط مسابقه تمام شود اما ایچو پایش را از دست حریف درآورد و به پشتش رفتا تا در ۵ ثانیه به پایان کشتی او را خاک کند و قهرمان المپیک شود.

به ‌این‌ ترتیب ایچو به اولین کشتی‌گیر تاریخ تبدیل شد که توانسته در بازی‌های المپیک به چهار مدال طلا دست یابد. موفقیت ایچو، به بزرگترین لحظه کشتی در المپیک ریو تبدیل شد.