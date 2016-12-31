دولت پاسخ درستی به گلایه کشاورزان بدهد/ وحشت دشمن از قدرت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی جمعه شب در جمع مردم شهرستان میناب بیان داشت: امروز در آستانه این هستیم که بعد از گذشت ۳۸ سال از عمر انقلاب اسلامی ایران، این انقلاب به بلوغ خود دست یافته و مورد انکار کشورهای مستکبر نخواهد بود.

جلیلی اظهارداشت: اینکه استعمارگران وقتی مشاهده می کند در مقابل کشور جمهوری اسلامی ایران ضعیف شده اند و «گزینه نظامی روی میز است» را بر سر زبانها راه می اندازند، ملت ایران را نمی ترسانند، زیرا این اولین گزینه آنها نیست و آخرین گزینه هم نخواهد بود بلکه آنها با توطئه های متفاوت سعی در بر اندازی نظام دارند.

عضومجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دشمن همه تلاش خود را بکار بسته بود که بعد از هشت سال جنگ علیه کشور ایران و ورود به کشورهای عراق و سوریه قدرت خود را به رخ بکشد اما با شعار «لبیک یا خمینی» در این کشورها مایوس شده و توطئه های آنها یکی پس از دیگری خنثی شد.

جلیلی عنوان کرد: امروز که دشمن، قدرت جمهوری اسلامی ایران را در پیروزی کشورهای عراق و سوریه می بیند پی خواهد برد که کشور ایران روز به روز در حال پیشرفت است و این پیشرفت برای آنها خوشایند نیست.

جلیلی گفت: نگرانی دشمنان در مقابل ملت ایران این است که ایستادگی در مقابل خواسته های صلح آمیز بر استوار بودن این کشور نقش بسزایی داشته که این ایستادگی می تواند قدرت کشور ایران را در منطقه دوچندان کند و به جهانیان به اثبات برساند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما باید امروز از این نعمت بزرگ تقوای الهی که در اختیار داریم محافظت کرده و در سایه ولایت و مقام معظم رهبری و استفاده از رهنمودهای اندیشمندانه ایشان حرکت کرده و اجازه دست درازی به هیچ کشوری ندهیم.

جلیلی گفت: اگر در کشور جمهوری اسلامی ایران امروز خلاء هایی مشاهده می شود نشان دهنده این است که از اندیشه های انقلابی و دینی و عقلانی فاصله گرفته ایم و برای دستیابی به آنها باید تعارف را کنار گذاشت و با اقدام و عمل این خلاءها را جبران کرد.

به گفته وی، رئیس جمهور آمریکا در مورد جنگ سوریه اعتراف می‌کند تمام توان خود را ۵ سال در جنگ در سوریه استفاده کردیم ولی ایران نگذاشت. این قدرت الهی است و جوانه‌ای است که رشد کرده و موجب شادی دوستان و ناراحتی دشمنان می‌شود چون ذات استکبار این است که از پیشرفت دیگران خوشحال نخواهد شد و آنها بیان می‌کنند که تنها ما باید ثروت و قدرت داشته باشیم و دیگران بایستی با ما فاصله بسیاری داشته باشند.

وی عنوان کرد: از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بازدید کردم و متوسط سنی جوانان شاغل در این پالایشگاه ۳۲ سال است، یعنی جوانان انقلاب توانستند در شرایط تحریم، بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان را راه‌اندازی کنند که به‌زودی کشور را در تولید بنزین خودکفا خواهد کرد.

جلیلی در مورد واگذاری امتیاز ساخت ۱۰ کشتی بزرگ به کره جنوبی افزود: دولت سعی دارد با غبارآلود کردن فضا و پوشاندن حقیقت از پاسخگویی طفره رود. ایران به لطف داشتن متخصصین داخلی و دانشگاه های کشور می تواند در تمامی عرصه های اقتصادی، صنعتی و دفاعی موفق عمل کند.

عضو شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: سهم کشاورزان میناب از صادرات کجاست. محصولات کشاورزی به دلیل عدم توجه مناسب به بازاریابی و فراهم کردن عرصه فروش، روی دست کشاورزان مانده است. عراق و و روسیه دو همسایه ایران می توانند مقصد محصولات کشاورزی کشاورزان مینابی باشند. چرا با رفتارهای غیرمنطقی و فرار از پاسخگویی کشاورزان را دلزده و ناامید می کنید.