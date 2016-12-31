سال ۲۰۱۶ سال آزمون های سخت برای آلمان بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در پیام سال جدید میلادی اظهار داشت: اطمینان داریم که در سال جدید میلادی خوهیم توانست تا بر مشکلات فائق آمده و آنها را برطرف کنیم. سال ۲۰۱۶ میلادی برای ما سالی با آزمون های سخت و دشوار بود.

صدر اعظم آلمان با اشاره به حادثه اخیر تروریستی در برلین گفت: ما به عده ای پناه داده ایم و حال آنکه آنها به ما حمله می کنند و این بسیار آزار دهنده و مشمئز کننده است.

وی با بیان اینکه چرخه زندگی عادی باید ادامه پیدا کرده و جریان داشته باشد، خاطرنشان کرد: ما با تداوم روند زندگی به تروریست ها نشان می دهیم که شما نفرت انگیز بوده و نمی توانید مانعی برای ما باشید.

صدر اعظم آلمان با اشاره به پناهجویان سوری در این کشور اظهار داشت: اوضاع حلب نشان می دهد که ما در پذیرش پناهجویان سوری به درستی عمل کرده و به ارزشها بها داده ایم.

مرکل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا از روند و سرعتی کند در تحقق برنامه های خود برخوردار است که باید آن را ترمیم کند. کشورهای اروپایی زمانی می توانند موفق ظاهر شوند که زیر پرچم اتحادیه اروپا اهداف خود را دنبال کرده و از ملی گرایی صرف دست بردارند.