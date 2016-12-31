به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، محمدرضا رستمی در دیدار با فعالان سازمان های مردم نهاد جوانان خراسان رضوی، با اشاره به تلاشهای موثری که طی سه سال و نیم گذشته صورت پذیرفته است افزود: تشکیل چنین جلساتی یکی از ثمرات این تلاش هاست که باهدف ایجاد امنیت خاطر برای جامعه جوان محقق شده تا آنها بتوانند آزادانه سخنان ، نقدها و اعتراضات شان را بیان کنند.

وی با بیان اینکه مطالبات به حق جوانان با جدیت پیگیری می شود ادامه داد :بسیار خوشحال هستیم دولت یازدهم به عنوان دولت شنوا، تک گویی و گفت وگوی یک طرفه را کنار گذاشت و ارتباط مستقیم با جامعه در سطوح مختلف و بخصوص با جوانان به عنوان نخبگان جامعه که پیشتاز توسعه و نیروی محرکه توسعه هستند را، برقرار کرد و این تعامل کمک کرده است ما از نزدیک با مسائل جامعه جوان مواجه شویم و صرفاً از گزارش خوانی و اطلاعات یکطرفه دست بکشیم.

معاون وزیر ورزش وجوانان با اشاره به نکاتی که در سوالات جوانان به تکرار بدان اشاره شده بود، گفت: بحث اشتغال، بحث حضور جوانان در مسئولیتهای اجرایی، اعتماد کردن و مشارکت دادن آنها و باقی مباحث، طبیعتاً حقی است که به جوانان باید داده شود .

وی افزود: دوستان عزیز جوان تردید نکنند که باید به دنبال حق بروند ومطالبه حقوق خود را رها نکنند،بر همین اساس دولت یازدهم بعد از سی و اندی سال از انقلاب، منشور حقوق شهروندی را تنظیم و به جامعه ارائه کرد و این منشور را باید پاسداری کرد.

رستمی در ادامه خطاب به همه اعضای سمنهای جوانان گفت: این منشور را به عنوان یک دستاورد بزرگ دنبال کرده و مطالبه کنند و ان را به عنوان یک فرهنگ اجتماعی در سطوح مختلف جامعه نهادینه کنند چرا که فرهنگِ شهروندی، حقوق شهروندی و مسئولیت شهروندی یک امر بسیار حیاتی برای توسعه در تمامی سطوح است.

وی افزود: آن چیزی که به اعتقاد ما مهم است و دولت یازدهم آن را تا کنون دنبال کرده است ، افزایش مشارکت اجتماعی جوانان و مشارکت نهادمند اجتماعی جوانان است که این را به عنوان یک اصل و یک حقی که باید به جامعه برگردانده شود در اختیار جامعه و بخصوص جامعه جوانان قرار داد . واقعیت این است که این فضا باید در اختیار جوانان قرار می گرفت تا به موضوعات مختلف پرداخته شود و به لحاظ فکری و عملی ،جوانان به کمک دولت بیایند.

معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره مراحل شکل گیری مجامع استانی سازمان های مردم نهاد جوانان گفت: در هفته گذشته هیات نظارت بر انتخابات مجمع استانی سمنها مشخص شد و هیات نظارت در همه استانها آغاز به کار کرد ضمن اینکه آئین نامه انتخابات مجمع استانی سمنها نیز ابلاغ شده است

وی با تاکید براین موضوع که تا دو هفته آینده ، تمامی استانها باید انتخابات مجامع استانی سمنها را براساس آئین نامه ابلاغی، انتخابات برگزار کنند اظهار داشت :بلافاصله بعد از انتخابات مجامع استانی، انتخابا ت مجمع ملی جوانان به عنوان اصلی ترین نهاد مدنی جوانان که هماهنگ کننده تمامی موضوعات مرتبط با جوانان است، در بهمن ماه برگزار خواهد شد.

رستمی ابراز امیدواری کرد با شروع به کار مجمع ملی جوانان حضور جوانان در تمامی سازمانهای داخلی و سازمانهای بین المللی که تا به امروز مطالبه نماینده جوان ایرانی را داشتند و ما امکان معرفی سازمان یافته آنها را نداشتیم از طریق مجمع ملی جوانان ،حضور آنان در این سازمانها محقق نماییم.

وی با تاکید بر اینکه مجمع ملی جوانان پایه اصلی شکل گیری پارلمان جوانان خواهد بود، گفت: گام بعدی، تشکیل پارلمان جوانان خواهد بود که امیدواریم مراحل مشارکت جوانان به این ترتیب در سطوح مختلف افزایش پیدا کند.

رستمی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده دراین نشست گفت: پیشنهاد بانک جامع جوانان و بحث استعدادیابی و مشارکت جوانان در سطوح مختلف مطرح شد، که امیدوارم طرح های مربوطه را سمنهای پیشنهاددهنده تهیه کنند و در استانها هم بررسی شودودرصورت تایید عملیاتی شود.

معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره به وضعیت نابهنجار اسیب های اجتماعی در استان خراسان رضوی گفت:یکی از معضلاتی که ما در استان خراسان رضوی داریم . در ۳ ماهه گذشته به تمامی استانها ابلاغ کردیم سمنها ،طرح ویژه خود را برای کاهش آسیبهای اجتماعی در حوزه جوانان ارائه کنند تا با اجرای آن طرحها امکان کاهش این آسیبها فراهم شود.

وی با تبریک شروع سال جدید میلادی ۲۰۱۷ و آغاز پایتختی مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام، پیشنهاد کرد: با مشارکت تمامی سمنهای استان یک طرح ملی تهیه شود که آن طرح ملی به مشارکت جوانان ایرانی و جوانان کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۷ توسط و با محوریت جوانان استان اجرایی شود، تا بتوانیم یک فرصت مشارکت بیشتر و بهتری را برای اعضای سمنها در قالب های حمایتی فراهم سازیم.