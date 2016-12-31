به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست چرخش از گفتمان غربستیز به گفتمان پسااستعماری در قالب نشست هفتگی شهر کتاب، روز سه شنبه ۱۴ دی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.
مواجهه ایرانیان با سوژه غرب، در چهارچوب چه گفتمانهایی صورت گرفته است؟ چه عواملی از نخستین مواجههها تا به امروز در تبیین و تثبیت گفتمان غربستیز موثر بودهاند؟ نقش مهم آثار ادبی و نویسندگان حوزه ادبیات داستانی از دهه ۱۳۴۰ تا امروز، در خروج از گفتمان غربستیز و حرکت به سوی دنیای پسااستعماری چگونه است؟ پاسخ این پرسشها در نشست هفتگی شهر کتاب داده خواهد شد.
این نشست باحضور نفیسه مرادی (نویسنده و منتقد) از ساعت ۱۶:۳۰ روز سه شنبه ۱۴ دی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
ورود به این نشست برای عموم علاقه مندان آزاد است.
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