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۱۱ دی ۱۳۹۵، ۹:۵۵

آخرین وضعیت راه‌های کشور؛

ترافیک نیمه‌سنگین و بارش باران در برخی جاده‌های کشور

ترافیک نیمه‌سنگین و بارش باران در برخی جاده‌های کشور

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور گفت: در حال حاضر بارش‌ها به صورت باران ادامه دارد و به دلیل بارندگی، جاده‌ها لغزنده است و شاهد کندی تردد خودروها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی افزود: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم ‌اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین، از پل استاندارد تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه تهران-کرج از پل فردیس تا پل کلاک نیمه سنگین و در سایر جاده های کشور ترافیک عادی و روان گزارش شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس در استان های گیلان بیشتر محورها، استان مازندران محور بابل بارش باران و در استان آذربایجان غربی محورهای میاندوآب-بوکان و پیرانشهر  مه گرفتگی با کاهش دید و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور گفت: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ-شاهرود و شمشک-دیزین، پونل-خلخال، سروآباد-پاوه مسدود است.

کد مطلب 3864150

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