به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی افزود: طبق آخرین گزارشهای دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راههای کشور، هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین، از پل استاندارد تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه تهران-کرج از پل فردیس تا پل کلاک نیمه سنگین و در سایر جاده های کشور ترافیک عادی و روان گزارش شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس در استان های گیلان بیشتر محورها، استان مازندران محور بابل بارش باران و در استان آذربایجان غربی محورهای میاندوآب-بوکان و پیرانشهر مه گرفتگی با کاهش دید و در سایر راهها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.
رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راههای کشور گفت: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ-شاهرود و شمشک-دیزین، پونل-خلخال، سروآباد-پاوه مسدود است.
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