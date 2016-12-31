استفاده از ۴۰۰ تن شن و ماسه در محور چالوس

عباس صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر محور کرج – چالوس باز و تردد انجام می‌شود، اظهار کرد: طی پنج روز بارش برف در این محور ۴۰۰ تن شن و ماسه مورداستفاده‌ قرار گرفت.

صفری در ادامه با تأکید بر اینکه عملیات راهداری در محور کرج – چالوس با ۸۵ دستگاه سبک، نیمه سنگین و سنگین انجام می‌شود، گفت: از هم‌وطنان می‌خواهیم از توقف در محدوده‌های از محور که امکان سقوط بهمن وجود دارد خودداری کنند.

وی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد رانندگانی که از محور کوهستانی چالوس عبور می‌کنند طرز استفاده از زنجیر چرخ را بلد نیستند، گفت: همین امر باعث اختلال در امر راهداری می‌شود.

مدیر راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز بر ارائه آموزش‌های لازم در خصوص بستن زنجیر چرخ توسط رانندگان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محور کرج - چالوس که از سه‌شنبه‌شب هفته گذشته به علت بارش شدید برف مسدود شده بود دو روز پس انسداد در روز پنجشنبه بازگشایی شد، این بازگشایی دو ساعت به طول انجامید و شدت بارش‌ها مسئولان البرزی را ترغیب به انسداد دوباره محور کرد.

به گفته سرپرست فرمانداری شهرستان کرج ۵۰ بهمن در این محور به وقوع پیوست که متأسفانه باعث مرگ یکی از هم‌وطنان براثر سرمازدگی شد.

گفتنی است؛ روز گذشته و پس از بازدیدهای میدانی این محور بازگشایی شد.