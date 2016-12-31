اسامی داوران و ناظران هفته پانزدهم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم لیگ برتر والیبال فردا یکشنبه با ۶ دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، ساری، ورامین، ارومیه و گنبد پیگیری خواهد شد.

بر این اساس سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران این دیدارها را به شرح زیر اعلام کرد:

بانک سرمایه – کاله مازندران (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۵)

داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: مرتضی علایی و ناظر: علی یاوری

پیکان تهران – پارسه تهران (تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷)

داور اول: ابراهیم فیروزی، داور دوم: مهدی نویدی و ناظر: خلیل یگانه مجد

سازمان عمران شهرداری ساری – سایپا تهران (ساری، سالن شهید رسول حسینی، ساعت ۱۶)

داور اول: اصغر کاظمی، داور دوم: وحید پورکاشیان و ناظر: یونس حسن زاده

صالحین ورامین – شهرداری اراک (ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶)

داور اول: بهروز جعفری، داور دوم: میثم پارسه و ناظر: شهباز صدری

شهرداری ارومیه – خاتم اردکان (ارومیه، سالن غدیر، ساعت ۱۶)

داور اول: محمد شاهمیری، داور دوم: علیرضا قریب و ناظر: محمد حسن شفقی

هاوش گنبد – شهرداری تبریز (گنبد، سالن المپیک، ساعت ۱۷ و ۳۰)

داور اول: مسعود ذوقی، داور دوم: اسماعیل رزقی و ناظر: اسماعیل صباغ