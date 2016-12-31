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۱۱ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹

هادی سپهرزاد سرمربی احسان حدادی شد

هادی سپهرزاد سرمربی احسان حدادی شد

رکورددار دهگانه و هفتگانه کشور هدایت نایب قهرمان المپیک لندن را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حدادی نایب قهرمان المپیک که از روزها پیش از انتخاب یک گزینه ایرانی برای هدایت خود خبر داده بود سرانجام با برگزاری یک نشست خبری سرمربی جدید خود را معرفی کرد.

بر این اساس هادی سپهرزاد رکورددار ١٠ گانه و ٧ گانه دوومیدانی ایران به عنوان مربی جدید حدادی انتخاب و معرفی شد. سپهرزاد سابقه کسب چندین مدال آسیایی را در کارنامه خود دارد و از نظر عاطفی رابطه بسیار خوبی با نایب قهرمان المپیک دارد.

پیش از این کیم بوخونسوف هدایت حدادی را تا المپیک ٢٠١٦ ریو بر عهده داشت. 

قرار است تا حدادی و سپهرزاد سه ماه به صورت آزمایشی کار کنند و در صورت توافق این همکاری ادامه پیدا می کند.

کد مطلب 3864192

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