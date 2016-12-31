به گزارش خبرنگار مهر، جاسم زارعی صبح شنبه در مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور از شبکه بهداشت عسلویه اظهار داشت: این شبکه دارای سه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی، دو مرکز شهری و دو پایگاه اورژانس روستایی فعال است.

وی ادامه داد: با همکاری فرماندار عسلویه، شورای اسلامی و شهردار عسلویه ساختمان موقت پایگاه اورژانس شهری عسلویه نیز آماده شده و کارهای اولیه برای افتتاح نیز صورت گرفته است.

زارعی افزود: با توجه به حجم زیاد تصادفات جاده‌ای، راه‌اندازی سریع پایگاه اورژانس شهری عسلویه، نوسازی ناوگان حمل بیماران و وجود اورژانس هوایی واقعی(شب و روز پر) از ضروریات است.

لزوم احداث بیمارستانی استاندارد در عسلویه

در این بازدید زیرساخت‌های لازم در زمینه پدافند غیرعامل و کمبودهای موجود مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه ضمن ابراز خرسندی از اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور، بر لزوم احداث بیمارستانی استاندارد و متناسب با جمعیت شهرستان(که بر اساس سرشماری اخیر سال ۹۵ نفوس و مسکن انجام گرفت) و با پیش بینی ۲۰ سال آینده، تاکید کرد.

زارعی افزود: استقرار صنعت در شهرستان و آثار آن از جمله آلودگی خاک، آب، هوا، محدودیت‌های از دست رفتن شغل‌های سنتی و به تبع آن ضعف بنیه مالی اغلب مردم بومی، هجوم افراد با فرهنگ‌های مختلف به ویژه قشر کارگری، معتادین، تجمع عاملین توزیع مواد مخدر و مجرمین در نقاط جرم خیز و متروکه و افزایش قیمت‌ها و.... معضلاتی هستند که تغذیه، روان و هوای سالم مردم را تحت الشعاع قرار داده است.

وی ادامه داد: موارد فوق با رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات مورد تاکید بند ۳، دومین سیاست از سیاست‌های کلی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران که در راستای اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی در سال ۹۳ توسط مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، در تعارض است.

لزوم گسترش خدمات بیمارستان عسلویه برای اهالی

زارعی افزود: بدیهی است که سازمان تامین اجتماعی، نفت و شرکت‌های خصوصی مستقر در شهرستان با بیشترین سودآوری، کمترین خواسته بحق مردم در زمینه احداث بیمارستانی استاندارد و در شان مردم نجیب و ولایتمدار شهرستان عسلویه که در تمامی مناسبات و صحنه‌ها پایبندی خود به نظام را ثابت کرده و دوشادوش مسئولین از آرمان‌های جمهوری اسلامی دفاع کرده‌اند، را محقق سازند که این کار با پیگیری‌های مجدانه فرماندار، شبکه بهداشت و درمان، با همراهی و همکاری مسئولین سازمان منطقه ویژه و تامین اجتماعی در حال پیگیری است.

گفت: عدم اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان تامین اجتماعی کنونی که به سختی می توان بر آن نام بیمارستان اطلاق کرد و اخذ هزینه‌های حدود ۲۰ برابری(در بهترین حالت که دفترچه آنها پذیرفته شود و گرنه به قیمت تعرفه آزاد محاسبه می‌شود) از بومیان فاقد بیمه تامین اجتماعی(که حدود ۵۰ درصد افراد بومی تحت پوشش بیمه سلامت روستایی هستند)، مطلبی است که با توزیع عادلانه امکانات درمانی در کشور منافات داشته و می‌طلبد که سه وزارتخانه نفت، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت و درمان با کارشناسی لازم و با رعایت استانداردهای موجود در اسرع وقت ممکن بیمارستانی در حد پایتخت اقتصادی کشور در عسلویه احداث و تجهیز کرده و مردم نجیب عسلویه هم مانند سایر هموطنان از نعمت دریافت خدمات درمانی استاندارد و ارزان بهره‌مند شوند.

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور و هیئت همراه از پایگاه‌های اورژانس شبکه بهداشت و درمان، بیمارستان تامین اجتماعی نبی اکرم(ص) عسلویه و اورژانس منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی بازدید کردند.