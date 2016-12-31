۱۳۳ نشست کتابخوان در جهرم برگزار شده است

مجتبی امیرزده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: نشست کتابخوان محفلی فرهنگی است که در آن اهالی کتاب تجربیات کتابخوانی خود را با سایرین به اشتراک می‌گذارند.

امیرزاده افزود: تا کنون ۲ نشست ملی کتابخوان، ۳۰ نشست کتابخوان مدرسه‌ای و بیش از ۱۰۰ نشست کتابخانه‌ای درسطح کتابخانه‌های عمومی جهرم برگزار شده است.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان جهرم معرفی کتاب توسط فرزندان شهدای مدافع حرم را از ابتکارات این اداره در نشست کتابخوان دانست و اظهارکرد: در این محفل فرهنگی که در روستای موسویه کردیان برگزار شد، عباس ذوالفقارنسب، مهدی حسین‌زاده، مبینا نصر، محمدمهدی نظری و رضا استحکامی از خانواده شهدای مدافع حرم به معرفی کتاب پرداختند.