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۱۱ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد خبر داد:

پرواز مشهد - بغداد سر از کابل درآورد/تاخیر بیش از ۲۴ ساعت

پرواز مشهد - بغداد سر از کابل درآورد/تاخیر بیش از ۲۴ ساعت

مشهد ـ مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: پرواز شماره ۱۱۶۷ ماهان به دلیل شرایط نا مساعد جوی بغداد و عدم آمادگی فرودگاه آن دچار تاخیر طولانی مدت شده است.

حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاخیر یک روزه پرواز مشهد - بغداد، اظهار کرد: هواپیمای شماره هزار و ۱۶۷ هواپیمایی ماهان که قرار بود ساعت چهار بامداد روز جمعه مشهد را به محل بغداد ترک کند، به دلیل شرایط نا مساعد جوی بغداد و عدم آمادگی فرودگاه آن دچار تاخیر طولانی مدت شده است.

وی افزود: این هواپیما قرار بود ساعت ۱۴ پرواز کند اما به دلیل عدم آمادگی مجدد فرودگاه بغداد برای فرود، تاخیر آن ادامه پیدا کرد؛ همچنین تاکنون نیز این آمادگی از طرف فرودگاه بغداد اعلام نشده است، به علاوه اینکه این فرودگاه به دلایل امنیتی از بامداد تا روشنی هوا تعطیل می شود.

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد، با اشاره به وضعیت مسافران این پرواز، عنوان کرد: هم اکنون مسافران این پرواز که اکثرا عراقی و زائران بارگاه منور امام هشتم بوده اند به هتل منتقل شده و در حال استراحت هستند تا به محض اعلام آمادگی فرودگاه بغداد، در اولین فرصت به کشورشان باز گردند.

جعفری در پایان اضافه کرد: به دلیل تاخیر طولانی مدت این پرواز، هواپیمای مربوط، به سمت فرودگاه کابل پریده است و ممکن است مسافران عراقی، با هواپیمای دیگری به کشورشان بازگردند.

کد مطلب 3864207

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