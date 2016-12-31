انیمیشن کوتاه«بازتاب»از زنجان به جشنواره منطقه ای بینالودراه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حوزه هنری زنجان، انیمیشن کوتاه «بازتاب» به بخش رقابتی پنجاه و پنجمین جشنواره منطقه ای بینالود راه یافت.

مسئول هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان گفت: انیمیشن کوتاه «بازتاب» با موضوع معضلات اجتماعی به کارگردانی جعفر صیادی موفق به حضور در بخش مسابقه پنجاه و پنجمین جشنواره منطقه ای بینالود شد.

میثم سیفی با اشاره به تکنیک‌های به کار رفته در این اثر هنری، افزود: تکنیک‌های این کار به صورتcell animation دیجیتال است.

مسئول هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان با بیان اینکه طراحی فضا و کاراکتر این اثر توسط ندا امیرمحمدی انجام شده است، گفت: طرح این اثر توسط سلیمه آینه ارائه شده و جلوه‌های بصری ویژه آن را جعفر صیادی انجام داده و تهیه‌کنندگی این اثر نیز بر عهده حوزه هنری زنجان است.