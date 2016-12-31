آثار تصمیم رئیس جمهوری در شفاف سازی هزینه کرد پول بیمه درمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حق بیمه درمان کارگران مبحثی است که پس از رد موضوع تجمیع بیمه ها و مخالفت با انتقال شورای عالی بیمه سلامت و سازمان سلامت به زیرمجموعه وزارت بهداشت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مورد توجه برخی مسئولان به ویژه مدیران ارشد وزارت بهداشت قرار گرفت، بطوریکه وزیر و معاونان وزارت بهداشت بارها از تریبون رسانه های مختلف اعلام کردند که حق بیمه درمان کارگران به طورکامل به درمان این قشر از جامعه اختصاص پیدا نمی کند.

به گفته دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی در ۶ ماه نخست امسال ۲۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت کرده که ۸ هزار میلیارد تومان از آن سهم حوزه درمان بوده، اما از بدهی ۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومانی خود به وزارت بهداشت، فقط ۳۷۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است. در همین حال، دکتر محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت، گفته است که بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی تاخیر در دریافت ندارند ولی ۶۰۰ بیمارستان زیر مجموعه وزارت بهداشت یک سال است طلب خود را دریافت نکرده‌اند، این نشان می دهد سازمان تامین اجتماعی با کسری بودجه مواجه نیست.

با وجود طرح چنین اظهاراتی از سوی مسئولان وزارت بهداشت اما مسئولان وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی بارها تاکید کردند که سازمان تامین اجتماعی در هیچ شرایطی حق بیمه درمان کارگران را به خارج از سازمان تامین اجتماعی منتقل نکرده و صرف امور دیگری نمی‌کند البته به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گاهی ممکن است که حق بیمه درمان کارگران صرف پرداخت مستمری بازنشستگان شود.

تنش میان وزارتخانه های بهداشت و رفاه در خصوص چگونگی هزینه کرد حق بیمه درمان کارگران پس از مخالفت با تجمیع بیمه ها به توافق میان مسئولان دو وزارتخانه ختم نشد، بنابراین در چند روز گذشته رئیس جمهوری با اتخاذ تصمیمی مبنی بر ایجاد یک حساب مجزا برای واریز حق بیمه درمان کارگران به اختلافات پایان داد.

این تصمیم رئیس جمهوری که مورد استقبال نمایندگان مجلس هم قرار گرفته است به طورحتم در روزهای آینده رنگ و بوی اجرایی به خود می گیرد، به عقیده نمایندگان مجلس برای عملکرد قابل قبول تر در حوزه درمان بهتر است که در چگونگی هزینه کرد حق بیمه درمان کارگران شفاف سازی شود، زیرا مشخص نیست که این حق بیمه کجا و چگونه مصرف می شود.

نمایندگان معتقدند که شبهات بسیاری در نحوه هزینه کرد حق بیمه درمان کارگران وجود دارد که به طورحتم با تصمیم رئیس جمهوری و ایجاد یک حساب مجزا این شبهات رفع خواهد شد.

حق بیمه درمان کارگران باید نشان‌دار شود

علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در خصوص تصمیم رئیس جمهوری مبنی بر ایجاد یک حساب مجزا برای واریز پول حق بیمه درمان کارگران، گفت: برای شفاف سازی منابع سلامت باید اقدامات قابل قبولی صورت گیرد، یعنی به طورحتم منابع سلامت باید مدیریت شود؛ البته پیشتر هم در این مورد با مسئولان سازمان برنامه و بودجه رایزنی شده و پیشنهاداتی مطرح شده بود.

وی با مثبت ارزیابی کردن اقدام رئیس جمهوری در تاسیس یک حساب برای واریز پول حق بیمه درمان کارگران، افزود: منابع درمان تامین اجتماعی یعنی ۹ بیست وهفتم می بایست شفاف و قابل احصاء باشد تا متولی امر سلامت بتواند با مدیریت منابع برنامه ریزی و ارایه خدمت نماید و این به معنای دخل و تصرف در بودجه تامین اجتماعی نیست، در واقع مسئله تجمیع بیمه ها نیز به معنای دخالت در حوزه مدیریت سازمان تامین اجتماعی یا دست اندازی به حقوق کارگران نیست.

نوبخت ادامه داد: به طورحتم ۹ بیست و هفتم حق بیمه درمان کارگران در حوزه سلامت باید نشان دار شود، یعنی باید مشخص شود که این میزان در چه مسیری صرف می شود. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی به واحدهای تحت پوشش خود حقوق و دستمزد کارکنان را پرداخت می کند؛ این در حالی است که به واحدهای تحت پوشش وزارت بهداشت بدهی خود را پرداخت نمی کند، بنابراین انتظار می رود که دراجرای طرح تحول سلامت به عنوان پروژه عظیم ملی همه دستگاه ها باید احساس مسئولیت کنند.

وی با تاکید بر اینکه در اجرای طرح تحول سلامت مسئولان باید از جزیره ای عمل کردن پرهیز کنند، تصریح کرد: تصمیم رئیس جمهوری در ایجاد یک حساب مجزا برای واریز پول درمان کارگران بسیار مثبت است و به طورحتم این تصمیم در رفع مشکلات حوزه بهداشت و درمان کمک کننده بوده، درادامه اجرای طرح تحول سلامت هم بسیار حایز اهمیت است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به خانه ملت گفت: در اجرای این تصمیم رییس جهمور باید اقدامات کارشناسی برای حصول به نتایج بهتر صورت گیرد.

وجود شبهاتی در هزینه کرد منابع درمان کارگران

سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با تاکید بر شفاف سازی در نحوه هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران تامین اجتماعی، گفت: برخی از نمایندگان در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دنبال شفاف‌سازی در نحوه هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران در سازمان تامین اجتماعی هستند البته در جلساتی هم صحبت‌هایی از سوی نمایندگان دراین خصوص مطرح شده و بخشی از نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که بررسی‌هایی در این زمینه انجام شود.

وی با بیان اینکه شبهاتی در خصوص هزینه کرد منابع درمان کارگران درتامین اجتماعی وجود دارد، افزود: وجود شبهه به معنای این نیست که مسائل با واقعیت ها همخوانی ندارد یعنی در این خصوص شبهات به آن معنی نیست که منابع حق درمان درجای دیگری هزینه می شود اما این شبهه وجوددارد و درخواست تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی نیز به معنای شفافیت است.

خاتمی با تاکید براینکه درخواست شفاف سازی در هزینه کرد منابع درمان کارگران به معنای حاشیه سازی و ایجاد یک مشکل برای دستگاه خاص نیست، تصریح کرد: مسئولان وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی بارها در جریان بررسی تجمیع بیمه‌ها تاکید کردند که وزارت بهداشت به دنبال دست‌اندازی به منابع کارگران است از این رو به طور متقابل هم می‌توان چنین شبهه ای را درخصوص نحوه هزینه کرد منابع درمان کارگران مطرح کرد.

وی با بیان اینکه وزارتخانه های بهداشت و درمان و تعاون در معرض نظارت نمایندگان مجلس هستند، گفت: مسئولان دو وزارتخانه باید درخصوص سوالات نمایندگان شفافیت های لازم را انجام دهند، درخواست و طلب شفاف سازی برای هر نهاد و وزارتخانه‌ای به معنای حاشیه سازی و شلوغ کاری نیست بلکه نظارت جزو حقوق و تکلیف نمایندگان است؛ البته ورود دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی برای حل این مشکل ضرورتی ندارد.

خاتمی با اشاره به اینکه تعدادی از نمایندگان خواهان شفافیت در هزینه کرد منابع درمان کارگران هستند، افزود: اینکه رییس جمهور این موضوع را با درخواست تاسیس حسابی مجزا و واریز حق بیمه درمان کارگران دراین حساب تعیین تکلیف کردند اقدامی قابل قبول و درراستای شفافیت بیشتراست و با اجرای این موضوع بسیاری ازمشکلات حل خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه درخواست تجمیع منابع درمانی نباید محل اختلاف باشد، به خانه ملت گفت: گفته شده تکلیفی از دوش یک وزارتخانه برداشته و بر عهده دستگاه دیگری قرارگیرد بنابراین کسی خواهان این نیست که تامین اجتماعی به زیرمجموعه وزارت بهداشت منتقل شود؛ بلکه گفته می شود پول درمان مردم دریک جا جمع شده و این موضوع به هیچ عنوان جنجال ندارد؛ بنابراین نباید با طرح برخی مسائل ایجاد شبهه کرد؛ شبهه می تواند برای هردستگاهی وجود داشته باشد و می توان درخواست شفاف سازی کرد.

حساب مجزا به شفافیت‌ها کمک می‌کند

رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با تاکید بر ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران تامین اجتماعی، گفت: به طورحتم باید در نحوه هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران توسط سازمان تامین اجتماعی از سوی مجلس شفافیت وجود داشته باشد زیرا اجرای طرح تحول سلامت در حال حاضر به دلیل همین موضوعات و بدهی بیمه ها به مراکز درمانی دچار مشکل شده است.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل اجرای طرح تحول سلامت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی است، افزود: بی‌توجهی به پرداخت بدهی بیمه ها به مراکز درمانی درحال حاضر تهیه اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی را دچارمشکل کرده که باید برای آن راه چاره ای اندیشید.

خضری با بیان اینکه هدف از اجرای طرح تحول سلامت کاهش هزینه ها از جیب مردم بود، ادامه داد: از نقاط قوت اجرای طرح تحول سلامت این است که پیش از اجرای طرح تحول بودجه حوزه بهداشت و درمان ۶ درصد بود که این میزان درحال حاضر به ۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه بیمه ها پاشنه آشیل طرح تحول سلامت و تامین کننده اصلی مالی این طرح هستند، تصریح کرد: یک درصد ارزش افزوده، ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها و حق بیمه درمان کارگران به میزان ۹ بیست و هفتم باید درحوزه درمان هزینه شود، اما آیا به طور کامل این میزان به حوزه درمان اختصاص پیداکرده است.

خضری با بیان اینکه سرمایه‌های موجود در تامین اجتماعی به جای هزینه کرد در شرکت ها باید در بورس و بانک ها سرمایه‌گذاری شود، گفت: یعنی به جای آنکه سازمان تامین اجتماعی بنگاه داری و شرکت داری کند باید از سرمایه خود در مدیریت امور مالی و مشکلات این سازمان استفاده کند، بنابراین با این رویه هم درآمدزایی تامین اجتماعی در شرایط بهتری صورت می‌گیرد هم اینکه شفاف سازی در هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران به شکل بهتری انجام می شود.

وی با مثبت ارزیابی کردن دستور رییس جمهور مبنی بر تشکیل یک حساب مجزا برای واریز حق بیمه درمان کارگران، افزود: به طور قطع این تصمیم رییس‌جمهور می تواند به شفافیت هزینه‌کرد منابع درمان کارگران کمک کند زیرا بدهی چندین ماهه صندوق ها از جمله تامین اجتماعی فشار بسیاری را بر کادر پزشکی تحمیل می‌کند.

خضری با اشاره به اینکه مشکل در اجرای طرح تحول سلامت مناطق محروم را با آسیب جدی روبه رو می‌کند، تصریح کرد: منابع درمانی و مالی برای اجرای طرح تحول سلامت باید مدیریت شود، بنابراین شفاف سازی مالی در خصوص هزینه‌کرد منابع درمان کارگران باید به هر شکلی صورت گیرد؛ ضمن اینکه بهتر است مسئولان صندوق های بیمه ای از جمله تامین اجتماعی مستندات خود در خصوص چگونه هزینه کرد منابع درمان را به مجلس ارایه کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به خانه ملت گفت: ۱۱ هزار میلیارد تومان دربحث حوزه درمان سهم سازمان تامین اجتماعی است که مشخص نیست چه میزان آن به حوزه درمان اختصاص پیدا می کند.