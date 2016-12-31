به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی روز پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل نفت تهران اعلام کرد که با چند بازیکن مذاکره کرده و به توافق رسیده است.

صبح امروز اما روابط عمومی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در اطلاعیه ای لیست بازیکنان ورودی و خروجی تیم فوتبال این باشگاه در زمان نقل و انتقالات نیم فصل را اعلام کرد.

بر این اساس لیست بازیکنان ورودی و خروجی تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان معرفی شدند.

مسئولان سپاهان اعلام کرده‌اند که در حال حاضر به دنبال جذب مسعود حسن‌زاده،علی کریمی، محمد طیبی و حسن بیت سعید هستند.

همچنین پدرو هنریکه و عماد میرجوان در لیست خروجی‌های این باشگاه قرار گرفته‌اند.