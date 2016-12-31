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۱۱ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۳

طی اطلاعیه باشگاه سپاهان؛

لیست ورودی‌ها و خروجی‌های سپاهان مشخص شد/حسن‌زاده در تیررس ویسی

لیست ورودی‌ها و خروجی‌های سپاهان مشخص شد/حسن‌زاده در تیررس ویسی

اصفهان – عبدالله ویسی، سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان به دنبال جذب مسعود حسن‌زاده بازیکن فصل گذشته تیم ذوب‌آهن اصفهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی روز پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل نفت تهران اعلام کرد که با چند بازیکن مذاکره کرده و به توافق رسیده است.

صبح امروز اما روابط عمومی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در اطلاعیه ای لیست بازیکنان ورودی و خروجی تیم فوتبال این باشگاه در زمان نقل و انتقالات نیم فصل را اعلام کرد.

بر این اساس لیست بازیکنان ورودی و خروجی تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان معرفی شدند.

مسئولان سپاهان اعلام کرده‌اند که در حال حاضر به دنبال جذب مسعود حسن‌زاده،علی کریمی، محمد طیبی و حسن بیت سعید هستند.

همچنین پدرو هنریکه و عماد میرجوان در لیست خروجی‌های این باشگاه قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 3864292

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