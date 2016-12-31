تفاهم نامه همکاری بین تبلیغات اسلامی فارس و بنیاد غدیر امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی فارس، در راستای تکریم از غدیر و شیوه زندگانی امیرالمومنین حضرت علی(ع) و همچنین استفاده از ظرفیت های اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس، تفاهم نامه ای با حضور حجت الاسلام محمدصادق مهرابی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان فارس و حجت الاسلام وحید احمدی دبیر بنیاد بین المللی غدیر در فارس به امضا طرفین رسید.

خدمت به بنیاد بین المللی غدیر یک وظیفه همگانی است

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان فارس در حاشیه امضای این تفاهم نامه با بیان این که خدمت به بنیاد غدیر وظیفه همگانی است، گفت: ارزش ما به امیرالمومین (ع) است که اگر حضرت علی(ع) را از ما بگیرند مانند لفظی هستیم که معنی ندارد.

حجت الاسلام محمدصادق مهرابی ادامه داد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس در شیراز و همچنین ۲۹ شهرستان دیگر استان آماده هر گونه همکاری در زمینه های مختلف فرهنگی، اعزام مبلغین و زمینه تبلیغی با بنیاد بین المللی غدیر در استان فارس است.

وی به برگزاری برنامه های مختلف در اداره کل تبلیغات اسلامی اشاره کرد و بیان کرد: یکی ازاین ویژه برنامه ها کلاس اخلاق اداری از منظر نهج البلاغه است که به صورت هفتگی برای کارکنان این اداره کل برگزار می شود.

همچنین حجت الاسلام احمدی درباره فعالیت های بنیاد بین المللی غدیر گفت: بنیاد بین‌المللی غدیر در استان فارس از خرداد ۹۲ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است که تاکنون برنامه های مختلفی توسط این بنیاد انجام شده است.

وی اهداف بنیاد بین المللی غدیر را نشر فضایل و مناقب حضرت امیرالمؤمنین(ع)، گسترش مفاهیم نهج‌البلاغه، توجه به امر ولایت در جامعه اسلامی ، پاسخ به شبهات مربوط به حوزه ولایت و غدیر بیان کرد.