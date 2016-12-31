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۱۱ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷

در گفتگو با مهر مطرح شد:

موفقیت کودکان کرمانشاهی در مسابقات بین المللی نقاشی تهران

موفقیت کودکان کرمانشاهی در مسابقات بین المللی نقاشی تهران

کرمانشاه- کودکان کرمانشاهی در هشتمین مسابقات بین المللی دوسالانه نقاشی تهران به موفقیت دست یافتند.

مهدی پرویزی، مدیر موسسه هنرهای تجسمی خانه خورشید در گفتگو با خبرنگار مهر، از موفقیت کودکان کرمانشاهی در هشتمین مسابقات بین المللی دوسالانه نقاشی تهران خبر داد.

وی افزود: بیش از ۶ هزار اثر  در مجموع از ۳۶ کشور دنیا به این مسابقات ارسال شد.

پرویزی گفت: از میان آثار مذکور، آکو پرویزی، رادمهر میلادی و ریحانه بهادری موفق به کسب دیپلم افتخار این مسابقات بین المللی شدند و اهورا ابراهیمی نیز موفق به کسب مدال برنز و دیپلم افتخارمسابقات مذکور شد.

مدیر موسسه هنرهای تجسمی خانه خورشید موضوع این مسابقات را «آب و اهمیت آن در طبیعت و محیط زیست» عنوان کرد.

کد مطلب 3864321

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