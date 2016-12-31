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۱۱ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۹

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی عنوان کرد:

بهبود روند توسعه روستاهای استان با همکاری دهیاران و مردم

بهبود روند توسعه روستاهای استان با همکاری دهیاران و مردم

تبریز- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: بنیاد مسکن توانسته با همکاری دهیاران و مردم، روند پیشرفت روستاها را در سطح استان بهبود بخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حافظ باباپور پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از طرح های روستایی بنیاد مسکن اظهار کرد: این نهاد تاکنون توانسته در کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان معادل یک هزار و ۹۵۰ روستای دارای سکنه، تهیه ومطالعه طرح هادی را به اتمام رساند و در ۷۰۲ روستا نیز این طرح ها را اجرا کرده است.

وی افزود: بنیاد مسکن استان در راستای سیاست های کلی این نهاد، امسال علاوه بر اجرای طرح هادی و بهسازی مسکن روستایی، درمصرف قیر یارانه ای نیز با بهره گیری از مشارکت دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاها گام های اساسی برداشته است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی تصریح کرد: این نهاد از توان و جایگاه خاصی برخوردار است وهیچ دستگاه اجرایی به اندازه بنیاد مسکن در روستاها حضور ندارد و همه مردم در روستاها بنیاد مسکن را می شناسد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: با وجود کمبود اعتبار همچنان سعی خواهیم کرد با منابع موجود کارها را مدیریت کرده و با همکاری و تعامل سایر دستگاه های اجرایی، شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر روستاها در سال های آینده باشیم.

باباپور به اهمیت کیفیت اجرای طرح های عمرانی اشاره و تاکید کرد: رسیدگی به اقشار شریف روستایی هدف اصلی بنیاد مسکن است و بر همین اساس نظارت دقیق بر پیمانکاران پروژه ها باید به صورت مستمر توسط کارشناسان فنی و با تجربه بنیاد انجام و راهکارهای فنی و مهندسی در حین اجرای پروژه ها ارائه شود زیرا همین نظارت ها کیفیت اجرای پروژه ها را در حد قابل قبول بالا می برد.

کد مطلب 3864326

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