توضیحات رئیس دانشگاه لرستان درباره مشکلات دانشجویان مراکز اقماری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه لرستان، خسرو عزیزی با بیان اینکه مراکز اقماری در راستای توسعه متوازن در دولت قبل ایجاد شدند، اظهار کرد: سیاست مجموعه وزارت علوم درباره مراکز اقماری حفظ وضع موجود و آرام آرام تبدیل آنها به مجتمع آموزش عالی در شأن و منزلت یک مرکز دانشگاهی است.

وی ادامه داد: در راستای این سیاست تجهیزات موردنیاز مراکز اقماری استان را فراهم کردیم، همچنین هیأت علمی مجرب را در این مرکز جذب کردیم.

رئیس دانشگاه لرستان اضافه کرد: قبل از مدیریت بنده حتی مهمان شدن دانشجویان مراکز اقماری ممنوع بود اما معتقدم حق طبیعی دانشجو است که برابر یک سری اصول و قواعد مهمان شوند.

عزیزی گفت: ۵۰ درصد هزینه خوابگاه دانشجویان مراکز اقماری را دانشگاه لرستان پرداخت می‌کند.

رئیس دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه با انتقال کلی رشته‌های مراکز اقماری که خواسته دانشجویان است موافق نیستم چراکه نه تنها انتقال رشته‌ها به دانشگاه لرستان ممکن نیست بلکه اصلاً مورد پذیرش نیست اما چنانچه تعداد افراد در کلاس‌ها از حد نصاب لازم نیفتد مهمان شدن دانشجویان بلامانع است.

وی افزود: انتقال رشته‌ها از مراکز اقماری به دانشگاه لرستان مورد پذیرش مردم و نماینده مردم آن شهرستان‌ها نیست.