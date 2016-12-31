پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با کارگروه مد و لباس همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، آیتالله رشاد در این دیدار گفت: لباس بخشی از فرهنگ است و از آن جداییپذیر نیست. جنس، بافتار، رنگ و فرم پوشش، از حیثی یا جزء فرهنگ است و یا برایند آن؛ کما اینکه از جهت دیگر، لباس هم فرهنگساز است و هم فرهنگ زاد؛ یعنی نمود و نماد فرهنگ است. میان پوشش، پوشاک و فرهنگ رابطهای دوسویه و تنگاتنگ برقرار است: لباس فرهنگ را جهت میدهد و فرهنگ لباس را.
ایشان ادامه دادند: ازجمله صفات فرهنگ، دیرندگی و بطیءبودن آن است؛ اما امروز تغییر در لباس، بسیار پرشتاب به پیش میرود و این شتاب بیانگر این نکته مهم و خطرناک است که ویژگیهای پوشش کنونی از بیرون به فرهنگ بومی ما تزریق میشود؛ بنابراین بسیار ضروری است که خودمان را در این شاخص به ثبات برسانیم. باید خصوصیات الگوی پوشش و بایدها و نبایدهای طراحی لباس دینی و بومی را با بررسیهای قرآنی، سیرهی اهل بیت و زندگی صحابه بشناسیم و بهکار ببندیم.
رئیس حوزههای علمیهی استان تهران، با اشاره به تاریخ کشورهای غربی و تلاشی که برای اشاعهی برهنگی و بیعفتی دارند، گفت: حتی در سیر تصاویری که در طول تاریخ از حضرت مریم ترسیم شده، بهخوبی شاهدیم که چطور این کشورها با تغییر حجاب و کیفیت پوشش ایشان سعی کردند جامعه را به بیحجابی سوق دهند؛ یعنی برای قبحزدایی و ذائقهسازی از مقدسات آغاز کردند! در ایران هم این شیوه را به نوع دیگری شاهد هستیم؛ از روشهای زورگویانه رضاخانی گرفته تا شعارها و روشهای نرمتر کنونی. امروز برخی افراد با تحقیقات تاریخی غیرمستند و غیرعلمی و فتواپردازی غیرمضبوط، ژرنالیستی و مریدپسند سعی میکنند بیحجابی را موجه کنند.
آیتالله رشاد در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به فرهنگ مردم و ارتباط آن با مد و لباس گفت: ما نمیتوانیم فرهنگ را رها کنیم، زیرا در این صورت فرهنگ ما را دیگران میسازند. میتوان از قالبها و فرمهای مختلف بهره برد، و میتوان در پوشش، از تنوع رنگ، تا جایی که به حد تبرج نرسد، استفاده کرد. باید بر روی خصوصیات بومی دینی تأکید بورزیم، و از این طریق روی فرهنگ مقاومتی کار کنیم. برخی بانوان بهرغم اینکه التزامات عقیدتی و مناسکی دارند، نسبت به حجاب و احیاناً عفاف بیمبالاتند، که نشاندهندة ناآگاهی آنان است؛ زیرا تصور میکنند حجاب واجب نیست. در واقع مشکل فرهنگی ما، ناآشنایی باحجاب است؛ لباس باید جنبهی دینی و فرهنگی داشته باشد.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسلامی در خصوص کارهای علمی و پژوهشی، با همراهی حوزه نیز تصریح کرد: حوزههای علمیه از ظرفیت پژوهشی بالایی در زمینهی مباحث فقهی، قرآنی و روایی برخوردارند، اما با توجه به تمرکزشان بر امور آموزشی، در زمینهی مطالعات فرهنگی از توان کافی برخوردار نیستند. پژوهشگاه که از دستگاههای اقماری حوزه قلمدا میشود میتواند در این زمینه به کارگروه ساماندهی مد و لباس کمک کند.
قبادی نیز بهعنوان دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، ضمن ارائه گزارشی از روند تصویب قانون مد و لباس از مجلس هفتم و نیز اشاره به منویات مقام معظم رهبری دراینباره، افزود: باهدف الگوسازی سالم برای جامعه سالانه بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ طرح جدید طراحی و خلق میشود.
وی همچنین گفت: قریب ۴۰ سال از انقلاب اسلامی میگذرد اما ما هنوز یک سطر درباره طراحی لباس نداریم که با نگاهی دینی و فرهنگی به تبیین مبانی اسلامی طراحی پرداخته و الگویی درست در اختیار قرار دهد و این دردی است که برای درمانش دست نیاز بهسوی شما دراز کردهایم تا بیشازپیش به مسئله لباس اجتماع توجه کنیم و با دیدی دینی ـ تاریخی و با توجه به فرهنگ ایرانی به مجموعهای از بایدها و نبایدها در این حوزه برسیم و سندی محکم و متقن برای آن تهیه و تنظیم کنیم تا جوان امروز بتواند به ابهامات خود پاسخ گوید و از سردرگمی رها شود.
در پایان آیتالله رشاد، مرکز پژوهشهای فکری، فرهنگی جوان وابسته به پژوهشگاه که دارای ۶ گروه اخلاق، تربیت و روانشناسی، ادب و هنر، بینش و اندیشه، سنتهای حوزه و آداب طلبگی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی، و نظامها و مطالعات انقلاب اسلامی است را نیز موظف به همکاری با کارگروه کرد.
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